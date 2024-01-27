Падіння Іл-76: РФ надала список полонених, які нібито перебували на борту, — Коордштаб

У Коордштабі кажуть, що наразі немає інформації, яка б підтверджувала те, що на борту літака могла перебувати така кількість людей.

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Попри неодноразові звернення та із великою затримкою Росія надала списки українських військовополонених, які за версією РФ були на борту військово-транспортного літака Іл-76. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовими.

Зазначається, що російська сторона послалася на один із тих списків, які перед тим були опубліковані у російських медіа. Зі своєї сторони у Коордштабі підтвердили, що 65 українських військових із цього списку планували обміняти 24 січня.

Під час зустрічі із родичами та близькими військовополонених голова штабу Кирило Буданов заявив, що наразі немає інформації, яка б підтверджувала те, що на борту літака могла перебувати така кількість людей.

"Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", — сказав очільник ГУР.

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Окрім того, після падіння літака російські медіа почали публікувати відео із місця авіакатастрофи. Родичі військових, яких мали обміняти 24 січня, сказали, що не побачили на оприлюднених на відео фрагментах тіл ознаки, які б вказували, що це їхні рідні.

Також перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко зазначив, що РФ намагається приховати від світу справжні причини падіння літака. Зокрема, російська сторона заявила, що не допустить до розслідування міжнародних експертів.

Попри це, за його словами, Україна зробить все, аби з’ясувати причини падіння літака та кого, або що у ньому насправді перевозили.

Чи могли перебувати на борту українські військові

У Росії заявляють, що на борту військово-транспортного перебували українські військовополонені, яких у цей день везли на обмін.

За словами речника української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, не потрібно вірити жодній інформації Росії, а потрібно чекати офіційних заяв України. Зокрема, на фото, які були опубліковані російськими медіа, можна було побачити лише уламки повітряного судна, втім там не було великої кількості останків тіл.

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Тим часом представник ГУР МО Андрій Юсов розповідав, що у бєлгородський морг після авіакатастрофи було доставлено лише п‘ять тіл, а представникам МНС не дозволили оглянути місце, куди впав літак. Він також звернув увагу, що на опублікованих відео не видно решток тіл.

Також в офісі Уповноваженого з прав людини звернули увагу на те, що в опублікованих російською пропагандою списках є військові, які вже були обміняні. Відтак, оприлюднена РФ інформація може бути неправдивою.

Нагадаємо, російський президент вперше прокоментував авіакатастрофу та звинуватив у падінні літака Україну. Путін заявив, нібито українська розвідка знала, що на борту були військовополонені.

Також у ГУР повідомили 26 січня, що Росія не передавала Червоному Хресту список полонених, яких могли обміняти 24 січня.