"З динамічним захистом не щастить": оглядач прокоментував застосування Росією Т-55 на фронті (фото)
Аналітик Олександр Коваленко звернув увагу на те, що більша частина фото і відео з Т-54/55 зроблена на лівому березі Херсонської області.
У зоні бойових дій російські окупанти все частіше застосовують танки Т-55. Подробиці у Telegram повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Він зазначив, що вже звичну решітку можна побачити на башті техніки. Водночас динамічний захист відсутній.Важливо
"Не усім більш свіжим поколінням її вистачає, а тут ще на це витрачатися…", – пояснив фахівець.
У повідомленні аналітик звернув увагу на те, що більша частина фото і відео з Т-54/55 приходить з лівого берега Херсонської області. З його слів, у 2022 році саме в ГВ "Днепр" спершу пішли Т-62, а тепер її насичують Т-54/55.
"Куди перекочують Т-62?" – звернувся до підписників він.
Застосування РФ танків Т-54/55
Росіяни у червні нашпигували танк Т-54/55 тротилом та відправили на позиції ЗСУ. Спроба атакувати українських захисників не вдалася, оскільки танк наїхав на міну і був добитий гранатометником з РПГ.
У серпні українська армія вперше підбила російський танк Т-55 із "мангалом". Решітка на башті або проблеми з пострілом для РПГ-7 урятувала російський танк. Попри це машину загарбники все одно втратили.
Аналітики Королівського інституту оборонних досліджень зазначили, що РФ використовує Т-62 та Т-55 як імпровізовані САУ для ударів із закритих позицій або ж для вогневої підтримки піхоти як штурмової гармати. Завдяки калібру 100-мм вони мають більшу ефективність, ніж класична БМП, але за дальністю з артилерію не зрівняються.
Нагадаємо, 30 січня в ЗСУ заявили, що росіяни застосували заборонений хлорпікрин. Російські війська на фронті, імовірно, застосовують гранати К-51 з хлорпікрином. Кожен такий випадок досліджується Україною окремо і потім факти відправляють до міжнародних інституцій.