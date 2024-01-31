"У нас дуже високий потенціал": як ЗСУ знищують артилерію росіян, — експерт (відео)

Військовий експерт Петро Черник заявив, що в українських військовослужбовців дуже ефективні показники контрбатарейної боротьби. ЗСУ використовують РЛС AN/TPQ-36, аналогів яких немає у росіян.

Related video

Сили оборони України активно знищують російську артилерію. Високі показники ефективності досягаються за допомогою кількох чинників. Про це розповів військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю "24 каналу".

Експерт зазначив, що війна в Україні — це повернення до стандартів Першої та Другої світових воєн, коли вирішальне значення мала артилерія.

За його словами, українські військові показали значний інтелектуальний потенціал у цій війні, а також під час навчання на Заході. Наприклад, нормативна навчальна програма США передбачає навчання використанню ЗРК Patriot протягом 10 місяців. Однак українці змогли освоїти систему за 10 тижнів.

"У нас дійсно дуже високий потенціал у частині інтелекту. І одна з причин цієї війни — повернути українців назад в імперію. Бо без нашого інтелекту імперія не може жити", — сказав Черник.

Експерт також зазначив, що в українських військовослужбовців дуже ефективні показники контрбатарейної боротьби. ЗСУ використовують РЛС AN/TPQ-36, аналогів яких немає у росіян.

"У нас також є фантастична німецька машина COBRA, яка на відстані до 40 кілометрів може за секунди обчислити до 40 артилерійських залпів і відразу передати ці дані операторам. Ми блискуче навчилися працювати з цією технікою", — сказав Черник.

Він зазначив, що українські військові також використовують FPV-дрони та інші безпілотники. Вони можуть знищити ворожі артилерійські установки.

Петро Черник про знищення ворожої артилерії (дивитися з 35 хвилини)

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються оточити ЗСУ біля Куп'янська. На фронті триватиме інтенсивність боїв доти, доки українські військові не "зітруть" російський наступальний підрозділ, який ті зосередили, розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Також у ЗСУ писали, що під Роботиним ЗС РФ використовують проти ЗСУ хімічну зброю. Російський дрон знаходить бліндаж ЗСУ і скидає поруч хімічну гранату, а коли бійці намагаються евакуюватися, їх атакують FPV-дронами, розповів лейтенант Сил оборони України.