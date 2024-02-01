Неочікуваність для РФ: у Зеленського розповіли про стратегію контрнаступу ЗСУ у 2024 році

Під час українського контрнаступу у 2023 році відбулися певні тактичні помилки. Проти України воює не маленька держава з обмеженим ресурсом, а Росія, яку вважали масштабною країною з величезним ВПК, зауважив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не може постійно перебувати лише в обороні. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

"Якщо ми хочемо реалізувати свої стратегічні цілі, а це — програш Росії, то ми не можемо постійно перебувати тільки в обороні", — сказав Михайло Подоляк.

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Стратегія українського наступу 2024

Подоляк наголосив, що стратегія повинна бути конкретною. Він зауважив, що РФ контролює сили, але немає ніякого суттєвого просування на фронті. Натомість там відбувається "масштабне знищення російських спроможностей".

Він зазначив, що керівник ГУР МОУ Кирило Буданов говорить про те, що українці повинні активно атакувати на різних напрямках для того, аби ЗС РФ не могли сконцентруватися, постійно шукали можливість кудись підвозити свої резерви. Радник голови ОП зазначив, що для "обвалу" російських можливостей Україні потрібні далекобійні ракети, якими вражатимуть логістику ворога.

"Це план, який чітко має фіксувати, що ми не можемо стагнувати війну, тобто перебувати в одному й тому ж місці, тому треба змінювати тактику", — наголосив він.

Подоляк розповів, що стратегія залишається тією ж, тоді як змінюватися повинні оперативно-тактичні рішення відповідно до кількості зброї, її можливостей знищувати логістику чи накопиченні російських резервів. Найголовніше, аби ці рішення були неочікуваними для Росії. Противник воює лінійно, накопичує резерви і постійно рухається на одному напрямку.

"Треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", — заявив радник голови ОП.

Помилки українського наступу 2023

Михайло Подоляк повідомив, що залишився "певний негативний осад" огляду на те, що відбулося у 2023 році, на фронті відбулися певні тактичні помилки. З його слів, це не проблема, оскільки йде війна, а не лінійна подія. Проти України воює не маленька країна з обмеженим ресурсом, а РФ, яку вважали масштабною державою з величезним ВПК. Противник накопичив великий обсяг зброї та на війну витрачає все, що може найти.

"Вони (окупанти, — ред.) зробили мілітарним 42% федерального бюджету, а я думаю, що й більше. Це тільки прямі асигнування на війну, а ще є опосередковані, регіональні — це набагато більший бюджет", — пояснив він.

Подоляк додав, що все це потрібно зламати, а для цього потрібно мати об'єднану економіку країн Європи, яка допомагатиме українській, та об'єднані військові виробництва. Також повинно бути збільшене постачання окремих видів зброї та розв'язане питання кількості. Не можна воювати кількісно проти ЗС РФ, натомість можна воювати якістю тих чи інших управлінських і технологічних рішень.

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Нагадаємо, 19 січня у ЗМІ з посиланням на американських чиновників і джерела у військовій розвідці повідомили, що Україна зосередиться на зміцненні оборонної промисловості у 2024 році та готуватиметься до наступу у 2025 році.

29 січня у ЗМІ розповіли, що армія США не змогла б впоратися із завданнями, з якими зіткнулися ЗСУ у 2023 році. Журналісти звинуватили США у невдалому наступі ЗСУ через невиконання всіх прохань Києва.