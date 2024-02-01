Неожиданность для РФ: у Зеленского рассказали о стратегии контрнаступления ВСУ в 2024 году

Во время украинского контрнаступления в 2023 году произошли определенные тактические ошибки. Против Украины воюет не маленькое государство с ограниченным ресурсом, а Россия, которую считали масштабной страной с огромным ВПК, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не может постоянно находиться только в обороне. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

"Если мы хотим реализовать свои стратегические цели, а это — проигрыш России, то мы не можем постоянно находиться только в обороне", — сказал Михаил Подоляк.

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Стратегия украинского наступления 2024

Подоляк отметил, что стратегия должна быть конкретной. Он отметил, что РФ контролирует силы, но нет никакого существенного продвижения на фронте. Зато там происходит "масштабное уничтожение российских возможностей".

Он отметил, что руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов говорит о том, что украинцы должны активно атаковать на разных направлениях для того, чтобы ВС РФ не могли сконцентрироваться, постоянно искали возможность куда-то подвозить свои резервы. Советник главы ОП отметил, что для "обвала" российских возможностей Украине нужны дальнобойные ракеты, которыми будут поражать логистику врага.

"Это план, который четко должен фиксировать, что мы не можем стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому надо менять тактику", — подчеркнул он.

Подоляк рассказал, что стратегия остается той же, тогда как меняться должны оперативно-тактические решения в соответствии с количеством оружия, его возможностей уничтожать логистику или накоплении российских резервов. Самое главное, чтобы эти решения были неожиданными для России. Противник воюет линейно, накапливает резервы и постоянно движется на одном направлении.

"Надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина", — заявил советник главы ОП.

Ошибки украинского наступления 2023 года

Михаил Подоляк сообщил, что остался "определенный негативный осадок" учитывая то, что произошло в 2023 году, на фронте произошли определенные тактические ошибки. По его словам, это не проблема, поскольку идет война, а не линейное событие. Против Украины воюет не маленькая страна с ограниченным ресурсом, а РФ, которую считали масштабным государством с огромным ВПК. Противник накопил большой объем оружия и на войну тратит все, что может найти.

"Они (оккупанты, — ред.) сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что и больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще есть опосредованные, региональные — это гораздо больший бюджет", — пояснил он.

Подоляк добавил, что все это нужно сломать, а для этого нужно иметь объединенную экономику стран Европы, которая будет помогать украинской, и объединенные военные производства. Также должны быть увеличены поставки отдельных видов оружия и решен вопрос количества. Нельзя воевать количественно против ВС РФ, зато можно воевать качеством тех или иных управленческих и технологических решений.

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Напомним, 19 января в СМИ со ссылкой на американских чиновников и источники в военной разведке сообщили, что Украина сосредоточится на укреплении оборонной промышленности в 2024 году и будет готовиться к наступлению в 2025 году.

29 января в СМИ рассказали, что армия США не смогла бы справиться с задачами, с которыми столкнулись ВСУ в 2023 году. Журналисты обвинили США в неудачном наступлении ВСУ из-за невыполнения всех просьб Киева.