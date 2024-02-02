"Сенс є": артилерист розповів, як "Ураган" із баржі атакував Зміїний (відео)

Реактивну систему залпового вогню калібру 220 мм завантажили 4 травня 2022 року на баржу, а згодом з тихої та непримітної локації було завдано удару.

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Командир артилерійської батареї Іван Іжицький розповів, як у 2022 році доводилося імпровізувати, щоб знищити російських окупантів на острові Зміїний. В інтерв’ю "Думській" він поділився подробицями.

Військовий взяв участь у спецоперації з застосуванням РСЗВ "Ураган", що стало першим кроком до звільнення Зміїного. Разом зі своїми побратимами воїн пристрілявся із системи реактивного вогню по захопленому ворогом острова. Дії виявилися дуже успішними, хоча самі бійці мали певні сумніви.

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"Мій майор Дунай каже: "маєш авантюрку, ти ж з "Урагану" працював". Я сказав, що якщо ще десяток орків помре, то я, звісно, за", – пояснив Іван.

Реактивну систему залпового вогню калібру 220 мм завантажили 4 травня 2022 року на баржу. З тихої та непримітної локації було завдано удару.

"Можна сказати, ми відкрили сезон", – додав військовий.

Іван Іжицький зазначив, що спочатку бійці вирішили перевірити, чи є сенс стріляти з РСЗВ на баржі, оскільки острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У підсумку з 16 снарядів 11 прилетіли по острову.

"Зрозуміли, сенс є", – наголосив захисник.

Як звільняли острів Зміїний

Командування ОК "Південь" ЗСУ 4 липня 2022 року заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціях. Загальну вартість втраченого обладнання та озброєння у ЗМІ оцінюють у 920 млн доларів. В РФ звільнення зі Зміїного назвали "жестом доброї волі".

Українська армія протягом кількох тижнів завдавала ударів по російському гарнізону за допомогою ракет та ударів безпілотників. Також застосовувалися протикорабельні ракети, щоби зупинити російські військові кораблі, які намагалися поповнити запаси на острові.

Як зазначив головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний, САУ "Богдана" відіграла вагоме значення у звільненні Зміїного. Російські війська не витримали українських ударів на острові, тому вони залишили Зміїний.

Нагадаємо, 2 лютого у ВМСУ прокоментували знищення катера "Ивановец". Зі слів речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, у противника було 3 таких кораблі, а запчастини до нього вже не виробляються. Відповідно, втрати можна вважати суттєвими.