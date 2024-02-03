"Дуже агресивна поведінка": військовий нетрадиційної орієнтації про булінг в ЗСУ (відео)

За словами Павла Легойди він стикається в армії з булінгом через його орієнтацію. Одного разу йому погрожували розправою.

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ЛГБТ-військовий Павло Легойда служить стрільцем-зенітником. Військовослужбовець в інтервʼю ТСН розказав про випадок булінгу, який стався з ним в армії.

За словами Павла Легойди, одного разу він був в наряді, де охороняв вхід на завод, коли до нього підійшов інший військовий з негативним настроєм.

"Сиджу, щось в телефоні клацаю – до мене підходить якійсь чувак… Каже: "Це ти той хлопчик? Я так дивлюсь на нього, кажу: "Який хлопчик?". Каже: "Ну той пі**рас, що мені про тебе, що мені про тебе казали. В нього відразу була така агресивна поведінка, він намагався це сховати, але я помітив, що він зараз мені щось зробить", — розповідає Легойда.

Далі він додає, що побачив у військового шампур і сам він сказав, що вбив свого вітчима за що провів 10 років за ґратами. Легойда каже, що він дуже перелякався, бо він не вмів дратись, а автомат був в кінці коридору.

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Я розумію, що мене вже "труханити" починає, стрьомно. А в нього в руках ще шампур помічаю до шашликів… І він так цей шампур тримає: "Ти знаєш, що я свого вітчима замочив?". І на мене направляє цей шампур. Я сиджу, не знаю, що робити. В мені в голові – "вже всьо", вже молитву прочитав, прощаюся з тим, з ким тільки можна…" – продовжує Павло.

Чим завершилась історія військовий не розповів до кінця, бо ведуча поставила наступне запитання. Також він каже, що побратими дізнались, що він нетрадиційної орієнтації побачивши переписку з колишнім хлопцем в телефоні. За два роки в армії йому стало все одно на булінг, Павло намагається сприймати все жартома.

Нагадаємо, 3 липня західні ЗМІ писали, що в лавах ЗСУ нібито служить до 50 тисяч ЛГБТ-персон.

У квітні військовослужбовець Павло Лагойда поскаржився на погрози спалити його будинок. Боєць є членом об’єднання "Військові ЛГБТ і наші союзники".