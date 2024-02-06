На Чернігівщині запроваджують спецрежим: що він означає

Обмеження вплине на представників бізнесу та власників земельних ділянок у прикордонних районах. Місцеві ж жителів відтепер мають отримати посвідки на проживання.

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У Чернігівській області буде діяти спеціальний прикордонний режим, який передбачає низку обмежень для громадян. Про це повідомили в Корюківській районній військовій адміністраії.

Так, в.о. голови Корюківської РВА Сергій Чорний зустрівся з прикордонниками, представниками територіальних центрів комплектування та місцевого самоврядування з питань мобілізації і вони обговорили запровадження спеціального прикордонного режиму.

Що зміниться для громадян після запровадження спеціального прикордонного стану:

люди, які мешкають у 5-кілометровій близькості до ворожого кордону, мають отримати дозвіл на право проживання;

представники бізнесу, який працює у 5-кілометровій зоні, мають отримати дозвіл у прикордонної служби на здійснення підприємницької діяльності;

власникам земельних ділянок, які розташовані у 2-кілометровій зоні від кордону, забороняється користуватися землею. Такі території будуть укріплювати і фортифікувати.

Раніше згідно з рішенням Ради оборони Чернігівської області було посилено контроль за пересуванням цивільних у 5-ти кілометровій прикордонній зоні. Це зроблено задля безпеки місцевих жителів.

У суботу 3 лютого російська ДРГ намагалася перетнути український кордон у Сумській області. Бійці Сил оборони помітили рух озброєної групи в складі десяти людей на підступах до Глухівської громади. Почався стрілецький бій.

30 січня Андрій Демченко повідомив, що в Чернігівській області стало менше спроб проривання кордону ворогом, тоді як на початку минулого року цей напрям був найактивнішим.