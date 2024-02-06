Туреччина показала на виставці озброєння легкий танк Tulpar: в чому особливості машини

Tulpar розроблявся для турецької армії, але переозброєння поставили на паузу, тому Otokar скооперувались з італійцями. БМП вийшов модульним та універсальним.

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На саудівській виставці озброєнь, яка проходить з 4 по 8 лютого турецька компанія Otokar в кооперації з італійською компанією Leonardo показали легкий гусеничний танк Tulpar. Про це повідомляє European Defense Review.

Оновлений турецько-італійський легкий танк Tulpar дебютував на виставці озброєнь в Ер-Ріяді. Машина створювалася для потреб, коли потрібна машина прямої вогневої підтримки, яка буде легшою за танк, але водночас здатна перевозити піхоту. Окрім цього машина може стати в нагоді країнам, де інфраструктура не дозволяє використовувати основні бойові танки.

Офіційне позиціювання Tulpar - це бойова машина піхоти Фото: European Defence Review

Tulpar є модульною платформою, яку з 2015 року пропонували у різних варіантах, його повна бойова маса може сягати 45 тонн, а цифрова система управління вогнем Armatronics дозволяє доволі швидко інтегрувати різні модулі на машину. Так само і двигун може бути потужністю від 700 до 1100 кінських сил. Бойовий модуль може мати гармату 105 чи 120-мм калібру. Також на турелі встановлюється дистанційно керований кулемет. Є функція оснащення автоматом заряджання на 12 снарядів. Екіпаж складається з 12 осіб.

Бойовий модуль HITFACT II – це розробка італійської Leonardo Фото: European Defence Review

Домовленість про співпрацю з італійцями було досягнуто у 2022 році. Вони поставили на танк башту HITFACT II, яка є модернізованою версією бойового модуля Centauro II. Наразі Туреччина з Італією показали тільки демонстратор технологій, випробування машини заплановано після завершення виставки.

Нагадаємо, 29 червня в США представили новий легкий танк M10 Booker, який офіційно кваліфікують як БМП.

Раніше ЗМІ писали, що РФ може залишитись без БМП через рекордні втрати на фронті.