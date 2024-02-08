"Просто за статистикою": Ігнат розповів, чи можна вирахувати дату нового обстрілу (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, періодика російських обстрілів не дає змоги точно спрогнозувати нову масовану атаку.

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Україні потрібно завжди готуватися до атак із боку Збройних сил Російської Федерації, оскільки вирахувати точну дату нових обстрілів складно. Про це сказав спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 8 лютого.

"Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня… це в нас було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз", — сказав спікер.

Як зазначає Ігнат, з огляду на подібну періодику російських атак, спрогнозувати новий масований удар російських військ по Україні складно.

Спікер підкреслив, що до атак ЗС РФ потрібно готуватися, зокрема поповнювати свої запаси. За його словами, партнери Києва володіють інформацією про те, яких коштів потребує Україна і на яких напрямках.

Ігнат висловився про можливі нові обстріли

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що ракетні удари Росії по Україні 7 лютого свідчать про перегони інновацій у наступі, обороні та адаптації в повітрі. На думку аналітиків, росіяни, можливо, спеціально розробили ударний пакет, щоб відвернути українську ППО за допомогою комбінації Х-101 і Shahed, щоб допомогти іншим ракетам дійти до цілей.

Оглядачі моніторингового Telegram-каналу Monitor також дійшли висновку, що під час обстрілу Києва вранці 7 лютого ЗС РФ могли застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".