Перетин кордону при мобілізації: які військово-облікові документи потрібні (відео)

Адвокат Сергій Савинський пояснив, що законопроєкт про посилення мобілізації закріпить норми щодо документів, які й так існували де-факто. Однак новації торкнуться не усіх військовозобов'язаних громадян.

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У законопроєкті 10449, який народні депутати до кінця лютого 2024 року повинні розглянути у другому читанні, військовозобов'язані, а також призовники та резервісти, отримують нові обов'язки. Серед цих обов'язків — необхідність постійно мати при собі певний військово-обліковий документ, який потрібно пред'являти, зокрема, при перетині кордону. Про які саме документи ідеться, розповів адвокат Сергій Савинський на порталі "РБК-Україна".

Адвокат зауважив, що і до прийняття законопроєкту, чоловіки повинні були показувати якісь військові документи. Однак, з його слів, подібні вимоги існували, але тепер їх вирішили остаточно прописати.

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У статті 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" планують додати абзац, який стосується оновлення правил перетину кордону під час воєнного стану для військовозобов'язаних чоловіків.

Мобілізація в Україні — перетин кордону під час війни

Народні депутати планують чітко назвати документи, які потрібно показати прикордонникам. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі:

військовий квиток (посвідчує особу того, хто перебуває на військовій службі);

або посвідчення військовозобов'язаного (постійне або тимчасове).

Вимога стосуватиметься переважної більшості чоловіків, зауважив Савинський. Виключення — лише для працівників дипломатичних місій.

На сьогодні, поки законопроєкт 10449 ще не прийнятий, на кордоні все ж вимагають показувати військово-обліковий документ, нагадав адвокат. Така ситуація склалась "де факто", а тепер її внесуть у закон.

Зазначимо, над законопроєкт про внесення змін у систему мобілізацію та воєнної служби працювали чотири державні інституції, пояснили в Міноборони України. Найближчим часом нардепи повинні визначитись з переліком відстрочок для призову, правилами бронювання, можливістю надсилати електронні повістки та посилення покарання для ухилянтів, — раніше у низці статей розповідав Фокус.

Серед обмежень, які пропонують використати для впливу на ухилятів, — обмеження права виїзду на кордон та обмеження доступу до рахунків і права на майно. Також обговорюють норму, чи варто дозволити засудженим іти у військо. Крім того, частину з державних службовців також можна бути залучити до служби, ідеться у законопроєкті.

Нагадуємо, 9 лютого заступник командира 3 ОШБ Максим Жорін пояснив, чи потрібно говорити людям про кількість осіб, яких потрібно мобілізувати до ЗСУ.