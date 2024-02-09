"Це справедливість і вона буде продовжуватися": в ГУР відреагували на атаки по російських НПЗ

За словами представника розвідки Андрія Юсова, люди, які "з мечем пройшли до нас, від меча будуть страждати". Він уточнив, що йдеться про всі об'єкти противника, які залучають у підтримці окупаційного корпусу і військово-промислового комплексу.

Related video

Атаки по обʼєктах на території Російської Федерації будуть продовжуватися, зокрема й удари по нафтопереробних заводах. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, люди, які "з мечем пройшли до нас, від меча будуть страждати". Він уточнив, що йдеться про всі об'єкти противника, які залучають у підтримці окупаційного корпусу і військово-промислового комплексу, котрий воює проти України.

Водночас представник Головного управління розвідки фактично не підтвердив і не спростував, що російські нафтопереробні підприємства вразили українські безпілотники. Проте він наголосив, що "бавовна" та "гуркіт" будуть тривати на морі й суходолі, на різних ділянках і відстанях держави-агресора.

"Це справедливість і вона буде продовжуватися. Так і повинно бути", — йдеться у повідомленні.

Атака на два НПЗ в Росії

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило, що вночі 9 лютого російські об'єкти атакували загалом 19 дронів: у Курській, Брянській та Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі. У Telegram SHOT повідомили, що після атаки безпілотника на Ільському НПЗ у Краснодарському краї виникла сильна пожежа. За інформацією журналістів, дрон упав на території нафтопереробного заводу приблизно о 2 годині ночі. Сталися вибух і загорання.

Також очевидці розповіли, що чули гучний звук з боку Афіпського НПЗ. За попередніми даними медіа, постраждалих немає, до 3 години ночі відкрите горіння ліквідували служби заводу.

Зазначимо, джерела в СБУ підтвердили "Українській правді", що уночі 9 лютого по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї вдарили безпілотники Служби безпеки України.

За інформацією співрозмовника видання, в результаті атаки по Ільському НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Вартість такої установки складає 50 млн доларів США.

Крім того, джерело УП підтвердило й "влучне відпрацювання" по Афіпському заводу, але наразі наслідки уточнюються.

Пізніше фахівці з розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) змогли встановити точне місце влучення безпілотника на Ільському нафтопереробному заводі. За їхньою інформацією, "влучили" в установку первинної переробки нафти АТ-6 з потужністю 3600 тис.