10 ЗРК NASAMS, ракети та командні пункти: яку допомогу пообіцяли Україні союзники

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арильда Грама, NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури.

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Сили оборони України готуються до посилення додатковими пусковими установками та командними пунктами для протиповітряної оборони. Фокус зібрав усе, що відомо про допомогу, яку пообіцяли Україні союзники.

ЗРК NASAMS від Норвегії

Уряд Королівства Норвегія оголосив, що запропонував парламенту країни укласти контракт з компанією Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) на поставку Україні ще десяти пускових установок ЗРК NASAMS і чотирьох командних пунктів. Це доповнення до вже переданого Україні озброєння і військової техніки. Інвестиції в цей проєкт оцінюються приблизно в 3,45 млрд норвезьких крон або 330 млн доларів США.

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"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я занепокоєний тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони", — сказав міністр оборони королівства Бйорн Арильд Грам.

Невизначеність від США

Крім того, 8 лютого на черговому брифінгу представник Пентагону Патрік Райдер також порушив питання про постачання ракет для систем протиповітряної оборони України. Він зазначив, що не може надати конкретних дат, але підтвердив, що США продовжують співпрацювати із союзниками для визначення потреб України та допомоги в цьому процесі через програму Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Інша допомога від союзників

Як уже повідомлялося, президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив пропозицію уряду про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 220 млн євро. Склад пакета не уточнюється з метою безпеки, проте зазначено, що він відповідає як потребам України, так і можливостям Фінляндії.

Водночас Міністерство оборони Литви повідомило, що в Україну прибула нова партія військової допомоги від Литви. Цього разу армія Литви доставила і передала українським військовим необхідне обладнання для зимового сезону та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

"Ми забезпечуємо десятки тисяч українських воїнів екіпіруванням та одягом, який вкрай необхідний у холодну пору року для проживання просто неба. Кожен наш пакет підтримки — це додатковий крок до перемоги", — заявив міністр оборони республіки Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що обіцяний Канадою ще рік тому зенітно-ракетний комплекс NASAMS досі не відправлено. Рік потому одна з компаній, яка мала б брати участь у контракті, каже, що в них немає угоди з Канадою на постачання комплексу ППО.

Раніше, 24 листопада 2022 року Литва повідомила, що Україна вже отримала два ЗРК NASAMS.