10 ЗРК NASAMS, ракеты и командные пункты: какую помощь пообещали Украине союзники

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры.

Related video

Силы обороны Украины готовятся к усилению дополнительными пусковыми установками и командными пунктами для противовоздушной обороны. Фокус собрал все, что известно о помощи, которую пообещали Украине союзники.

ЗРК NASAMS от Норвегии

Правительство Королевства Норвегия объявило, что предложило парламенту страны заключить контракт с компанией Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) на поставку Украине еще десяти пусковых установок ЗРК NASAMS и четырех командных пунктов. Это дополнение к уже переданному Украине вооружению и военной технике. Инвестиции в этот проект оцениваются примерно в 3,45 млрд норвежских крон или 330 млн долларов США.

Важно

Мощнейший радар для NASAMS: датчик GhostEye MR блестяще проходит испытания (видео)

"Норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки масштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей собственной обороны", — сказал министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

Неопределенность от США

Кроме того, 8 февраля на очередном брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер также поднял вопрос о поставках ракет для систем противовоздушной обороны Украины. Он отметил, что не может предоставить конкретные даты, но подтвердил, что США продолжают сотрудничать с союзниками для определения потребностей Украины и помощи в этом процессе через программу Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Другая помощь от союзников

Как уже сообщалось, президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил предложение правительства о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 220 млн евро. Состав пакета не уточняется в целях безопаности, однако указано, что он соответствует как потребностям Украины, так и возможностям Финляндии.

Вместе с тем Министерство обороны Литвы сообщило, что в Украину прибыла новая партия военной помощи от Литвы. На этот раз армия Литвы доставила и передала украинским военным необходимое оборудование для зимнего сезона и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

"Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских воинов экипировкой и одеждой, которая крайне необходима в холодное время года для проживания под открытым небом. Каждый наш пакет поддержки — это дополнительный шаг к победе", — заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

Напомним, 10 января стало известно, что обещанный Канадой еще год назад зенитно-ракетный комплекс NASAMS до сих пор не отправлен. Год спустя одна из компаний, которая должна была бы участвовать в контракте говорит, что у них нет соглашения с Канадой на поставку комплекса ПВО.

Ранее, 24 ноября 2022 года Литва сообщила, что Украина уже получила два ЗРК NASAMS.