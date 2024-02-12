В українській армії розконсервували 30 000 кулеметів "Максима", – Сили тероборони

Захисники використовують кулемети "Максима" для боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Завдяки водяному охолодженню вони можуть безперервно вести вогонь протягом кількох хвилин.

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З початку повномасштабної війни в Україні зняли зі зберігання 30 тисяч кулеметів "Максима". Про це повідомляють Сили територіальної оборони в Х (раніше Твіттер).

Кулемет "Максима" було розроблено понад 100 років тому, але у Силах тероборони зазначають, що він має водяне охолодження, тому він ефективний для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".

"Вінтажна зброя з водяним охолодженням довела свою високу ефективність на передньому краї протиповітряної оборони проти безпілотників "Шахед" завдяки здатності вести вогонь по кілька хвилин поспіль", — відзначають у публікації.

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Станковий кулемет "Максима" розробив британський зброяр Гайрем Стівенс Максим у 1883 році. Він став одним з родоначальників автоматичної зброї й використовувався у Першій і Другій світових війнах. В російсько-українській війні кулемет "Максима" застосовується в мобільних вогневих групах ППО. Раніше були світлини використання кулеметів на дахах будівель.

Нагадаємо, 6 березня в ЗСУ показали, як переробили 100-річний кулемет "Максима" для використання піхотою. Його зняли зі станка, встановили сошки й додали оптичний приціл.

11 січня бійці ТрО збили два дрони-камікадзе Shahed-136 зі спареної установки кулемета "Максима".