Знищені танки замінятиме старими зі сховищ: РФ три роки може не виробляти техніку, — Reuters

Росія має достатню кількість бронетехніки нижчої якості на складах. На озброєнні РФ перебувають 1750 основних бойових танків, тоді як у сховищах зберігаються 4000 одиниць.

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Збройні сили Російської Федерації можуть заміняти знищену на полі бою бронетехніку старими машинами. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад три тисячі танків. Про це повідомило видання Reuters.

Журналісти розповіли, що втрачені три тисячі танків — це еквівалент всього довоєнного активного інвентарю Росії. Проте країна має ще достатню кількість бронетехніки нижчої якості на складах.

"Москва змогла обміняти якість на кількість, витягнувши тисячі старих танків зі сховищ зі швидкістю, яка часом могла досягати 90 танків на місяць", — йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

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Крім цього, у звіті повідомляється, що Москва може заміняти знищену техніку нижчого технічного стандарту без здатності виробляти нове обладнання протягом трьох років.

За даними Military Balance, на озброєнні РФ перебувають 1750 основних бойових танків — починаючи від Т-55 десятирічної давності та закінчуючи сучасними Т-80 і Т-90. Загалом у сховищі є ще 4000 одиниць.

Сінгапурський оборонний аналітик Олександр Нейл заявив, що одне з головних питань полягає в тому, скільки найдосконаліших танків залишилося у Росії для будь-яких великих наступальних операцій.

Нагадаємо, 4 січня в The Washington Post повідомили, що РФ може передати КНДР різну військову техніку за балістичні ракети. Мова йде про винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші передові технології.

8 лютого стало відомо, що Білорусь збільшила танкове сховище, з якого передавала техніку російським військовим у 2022 році. За останні три роки було побудовано понад 20 нових ангарів.