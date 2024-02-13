Уничтоженные танки будет заменять старыми из хранилищ: РФ три года может не производить технику, — Reuters

Россия имеет достаточное количество бронетехники низкого качества на складах. На вооружении РФ находятся 1750 основных боевых танков, тогда как в хранилищах хранятся 4000 единиц.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут заменять уничтоженную на поле боя бронетехнику старыми машинами. С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более трех тысяч танков. Об этом сообщило издание Reuters.

Журналисты рассказали, что потерянные три тысячи танков — это эквивалент всего довоенного активного инвентаря России. Однако страна имеет еще достаточное количество бронетехники низшего качества на складах.

"Москва смогла обменять качество на количество, вытащив тысячи старых танков из хранилищ со скоростью, которая порой могла достигать 90 танков в месяц", — говорится в отчете Международного института стратегических исследований.

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Кроме этого, в отчете сообщается, что Москва может заменять уничтоженную технику более низкого технического стандарта без способности производить новое оборудование в течение трех лет.

По данным Military Balance, на вооружении РФ находятся 1750 основных боевых танков — начиная от Т-55 десятилетней давности и заканчивая современными Т-80 и Т-90. Всего в хранилище есть еще 4000 единиц.

Сингапурский оборонный аналитик Александр Нейл заявил, что один из главных вопросов заключается в том, сколько самых совершенных танков осталось у России для каких-либо крупных наступательных операций.

Напомним, 4 января в The Washington Post сообщили, что РФ может передать КНДР различную военную технику за баллистические ракеты. Речь идет об истребителях, ракетах класса "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании для производства баллистических ракет и других передовых технологиях.

8 февраля стало известно, что Беларусь увеличила танковое хранилище, из которого передавала технику российским военным в 2022 году. За последние три года было построено более 20 новых ангаров.