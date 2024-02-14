ЗС РФ хочуть швидко пробити систему оборони ЗСУ, спираючись на радянську теорію, — експерт

Військовий експерт Костянтин Мошавець заявив, що росіяни зараз не можуть прорвати оборону ЗСУ, оскільки в українських захисників щонайменше еквівалентна вогнева міць.

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Російське військове командування намагається застосовувати війська, ґрунтуючись на радянській теорії "глибокої наступальної операції", щоб швидко прорвати оборону ЗСУ. Про це у себе в Facebook написав експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Мошавець.

За його словами, теорія "глибокої наступальної операції" покликана швидко і ефективно пробити систему оборони противника на оперативну глибину, а також куди і як далі просувати свої війська.

Однак, за словами експерта, росіяни зараз не можуть прорвати оборону ЗСУ, оскільки в українських захисників, як мінімум, еквівалентна вогнева міць. Також росіянам важко приховати будь-яку концентрацію, дислокацію і переміщення формувань батальйону і вище.

Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 13 лютого, нинішні бойові можливості України, які не дають росіянам вдало застосувати "глибоку наступальну операцію", багато в чому залежать від західної військової підтримки.

За словами аналітиків, українські сили наразі мають переваги в контрбатарейних технологіях і можливостях завдавати удари на середній і великій дальності. Надані Заходом системи дозволили українським силам домогтися значних результатів у звільненні західного берега Херсонської області та серйозної "деградації" російського Чорноморського флоту.

Однак, як зазначили в ISW, українські сили не зможуть зберегти ці переваги без допомоги від США та інших партнерів. Машовець заявив, що російські сили також активно розробляють власні технології для протидії українським можливостям і розвивають власні можливості, включно із системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотниками, системами бойового управління.

Аналітики заявили, що, якщо США припинять підтримувати Україну, у ЗС РФ з'явиться можливість заволодіти перевагою на полі бою.

Нагадаємо, що військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що ЗС РФ атакують на трьох напрямках, а ЗСУ вже майже нічим бити у відповідь. За його словами, російські війська одночасно намагаються атакувати на Авдіївському, Бахмутському та Куп'янсько-Лиманському напрямках