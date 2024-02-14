Знищення ВДК "Цезарь Куников" у Криму: український генерал назвав основні цілі ЗСУ

Знищення російського судна відбулося в територіальних водах України біля тимчасово окупованої Алупки в Криму. Ворог не зможе безкарно ходити в цих місцях, зауважив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

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Вночі 14 лютого українські військові потопили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" біля тимчасово окупованої Алупки в Криму. За словами генерал-лейтенанта, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, це доказ того, що окупанти не можуть безкарно рухатися територіальними водами України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ціль та основна задача Сил оборони України — повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", — сказав Олександр Павлюк.

Він зазначив, що знищення Збройними силами України та підрозділами української розвідки ВДК "Цезарь Куников" є черговим підтвердженням, що противник "не може безкарно ходити українськими територіальними водами".

"Не може і не буде!" — наголосив Олександр Павлюк.

Українські бійці потопили ВДК "Цезарь Куников" у Криму

14 лютого ЗСУ та ГУР МОУ знищили російський ВДК "Цезарь Куников" за допомогою ударних морських дронів. Це сталося у територіальних водах України біля Алупки в Криму.

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, на судні могло перебувати до 90 російських моряків. Він наголосив, що поки відсутня інформація щодо чисельності противника на кораблі, проте втрати серед особового складу повинні бути суттєвими.

Нагадаємо, після знищення російського ВДК "Цезарь Куников" соцмережі заполонити тематичні меми. Фокус показав найцікавіші з них.