Відсікти претензії Китаю: підводний човен SS-711 сил Тайваню проходить випробування (відео)

Субмарина пройде випробування на витривалість — її занурять до точки, яка називається "глибиною роздавлювання", де вона має витримати великий тиск. Потім буде протестовано озброєння.

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Останніми роками Тайвань помітно посилив озброєння, щоб у разі потреби кинути виклик Народно-визвольній армії Китаю. Зокрема поповненням військово-морських сил Тайваню став довгоочікуваний підводний човен Hai Kun або SS-711, який наразі проходить ходові випробування. Про це 29 лютого повідомили в Bulgarian Military.

Дизель-електричний підводний човен Hai Kun (SS-711) спустили на воду у вересні минулого року в Гаосюні, жвавому портовому місті на півдні Тайваню, що ознаменувало собою важливий етап в оборонній стратегії країни.

Експерти зазначають, що початок випробувань SS-711 вселяє надію в тайванський флот. Однак навіть якщо припустити, що випробування відбудуться без затримок, пройде чимало часу, перш ніж ця субмарина буде активно включена до складу тайванського флоту. Крім того, її невеликий розмір створює потенційні проблеми в разі можливого конфлікту з Китаєм.

Які випробування пройде SS-711

Перш ніж підводний човен Hai Kun буде прийнято на озброєння, він має пройти низку складних підводних випробувань. Вони необхідні для того, щоб переконатися в його безпеці та працездатності.

Один із ключових тестів перевіряє, наскільки добре субмарина витримує тиск. Інженери занурюють її на найбільшу глибину і навіть далі, до точки, яка називається "глибиною роздавлювання". Якщо вона витримує це, значить, вона надійна і безпечна для використання.

Ще один важливий тест перевіряє, наскільки добре підводний човен SS-711 може рухатися. Цей тест охоплює занурення, спливання і зміну напрямку руху. Інженери також досліджують баластні цистерни, які допомагають контролювати плавучість, і рушій.

Також перевіряється функціонал усіх систем протягом тривалого часу без виходу на поверхню. І, звісно ж, випробовується озброєння підводного апарата.

Підводний потенціал Тайваню і КНР

Наразі Тайвань має у своєму розпорядженні лише чотири повністю готові до експлуатації підводні човни. Два з них — підводні човни класу Chien Lung голландського виробництва, названі Hai Lung (SS-793) і Hai Hu (SS-794). Дві інші субмарини родом зі США і належать до класу Tench — це Hai Shih (SS-791) і Hai Bao (SS-792). Усі ці субмарини працюють на дизель-електричних двигунах.

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Своєю чергою, Китай має у своєму розпорядженні один звичайний підводний човен із балістичними ракетами, шість атомних підводних човнів із балістичними ракетами, дев'ять атомних ударних субмарин і 45 звичайних ударних підводних човнів. Таким чином у військовій могутності підводного флоту перевага на боці НВАК.

Раніше повідомлялося, що Тайвань розпочав реалізацію проєкту зі створення флоту з новітніх фрегатів. Кораблі будуть оснащені деякими протичовновими рішеннями від Lockheed Martin.