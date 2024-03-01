Нескінченні обстріли та жертви РФ: українці з-під Авдіївки звинувачують Захід, — ЗМІ (фото)

Керовані авіабомби росіян без перешкод дістаютьдо центральних площ населених пунктів за 15 км від лінії бойових зіткнень. Українці впевнені, що цього не було б, якби Захід дав ЗСУ літаки та снаряди.

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Російська армія без будь-яких обмежень завдає ударів по будинках і вулицях сіл України, розташованих неподалік від лінії фронту на Донбасі. Українці гинуть і отримують поранення від вибухів авіабомб, артилерійських снарядів і безпілотників. Під час розмови з журналістами жителі постраждалих населених пунктів пояснили країнам Заходу, що ті відповідальні за жертв, оскільки не дають достатньо зброї. Про спілкування з українцями з-під Авдіївки розповіло видання The Guardian.

Журналісти поспілкувалися з жителями кількох населених пунктів, розташованих на відстані від 8 до 15 км від лінії боїв: у Новоселівці Першій і Желанному (до Авдіївки — ще 5 км).

Ситуація на Донбасі — село Желанне Фото: The Guardian

Люди розповіли, як російські бомби впали посеред площі Новоселівки Першої та вбили двох людей, а третій помер від серцевого нападу. Жінка поділилася спогадами від влучання снаряди прямо в її будинок: вона разом із донькою дивом зберегли життя. Волонтер Олександр Семілетов зауважив, що кілька десятків громадян досі не виїхали, хоч вибухає впритул від помешкань. Їм возять гуманітарну допомогу, а на волонтерів полюють росіяни за допомогою дронів.

Бої на Донбасі — жителі сіл біля лінії фронту Фото: The Guardian

У статті наведено слова Марини Гайворонської, сільської голови, яка скаржиться на ситуацію, в якій українці опинилися через дії західних партнерів. На її думку, якби ЗСУ мали достатню кількість снарядів і літаків, то Авдіївку не втратили б, а росіяни не могли б так нещадно бомбити мирних людей.

"Ми стоїмо на колінах, благаючи США та Великобританію про допомогу. Я з Авдіївки. Я вірила, що місто втримається. Ми його втратили, тому що в наших хлопців не було ні літаків, ні достатньої кількості боєприпасів", — розповіла вона.

Бої на Донбасі — Марина Гайворонська Фото: The Guardian

Журналісти описали дії політиків, які призвели до теперішньої ситуації, — згадали про блокування допомоги в Конгресі США та про невиконання плану постачання снарядів із ЄС.

"Зараз Желанне розплачується за колективну нерішучість Заходу. Тоді як Берлін занепав, а Вашингтон сперечався, Москва безжально пристосувалася. Її заводи вдень і вночі виготовляють боєприпаси", — ідеться в матеріалі.

Бої на Донбасі — відстань до Желанного Фото: DeepStateMAP

Бої на Донбасі — деталі

Зазначимо, згідно з вечірнім звітом Генштабу ЗСУ станом на 1 березня, ЗС РФ продовжують атакувати ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Біля Авдіївки росіяни штурмували 20 разів, а південніше, біля Мар'їнки, — 25 разів. Вказується, що Сили оборони відбили всі атаки противника. Водночас точаться бої біля сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі, де, як заявив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, вдалося стабілізувати фронт.

Нагадуємо, 26-27 лютого експерти підтвердили, що ворог окупував село Ласточкине, а також Сєверне та Степове. Утім, є успіхи в Красногорівці — бійці Третьої штурмової бригади відбили населений пункт у росіян.

28 лютого в мережі опублікували кадри удару ЗС РФ по теплоцентралі в Кураховому: по об'єкту поцілили КАБом, запущеним із винищувача С-34 за 50-70 км від лінії фронту.