Бесконечные обстрелы и жертвы РФ: украинцы из-под Авдеевки обвиняют Запад, — СМИ (фото)

Управляемые авиабомбы россиян беспрепятственно добираются до центральных площадей населенных пунктов в 15 км от линии боевых столкновений. Украинцы уверены, что этого не было бы, если бы Запад дал ВСУ самолеты и снаряды.

Related video

Российская армия без каких-либо ограничений наносит удары по домам и улицам сел Украины, расположенных неподалеку от линии фронта на Донбассе. Украинцы гибнут и получают ранения от взрывов авиабомб, артиллерийских снарядов и беспилотников. Во время разговора с журналистами жители пострадавших населенных пунктов объяснили странам Запада, что они ответственны за жертв, поскольку не дают достаточно оружия. Об общении с украинцами из-под Авдеевки рассказало издание The Guardian.

Журналисты пообщались с жителями нескольких населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 8 до 15 км от линии боев: в Новоселовке Первой и Желанном (до Авдеевки — еще 5 км).

Ситуация на Донбассе — село Желанное Фото: The Guardian

Люди рассказали, как российские бомбы упали посреди площади Новоселовки Первой и убили двух человек, а третий умер от сердечного приступа. Женщина поделилась воспоминаниями от попадания снаряда прямо в ее дом: она вместе с дочерью чудом сохранили жизнь. Волонтер Александр Семилетов отметил, что несколько десятков граждан до сих пор не выехали, хотя взрывается вплотную к домам. Им возят гуманитарную помощь, а на волонтеров охотятся россияне с помощью дронов.

Бои на Донбассе — жители сел возле линии фронта Фото: The Guardian

В статье приведены слова Марины Гайворонской, сельского головы: она жалуется на ситуацию, в которой украинцы оказались из-за действий западных партнеров. По ее мнению, если бы ВСУ имели достаточное количество снарядов и самолетов, то Авдеевку не потеряли бы, а россияне не могли бы так беспощадно бомбить мирных людей.

"Мы стоим на коленях, умоляя США и Великобританию о помощи. Я из Авдеевки. Я верила, что город удержится. Мы его потеряли, потому что у наших ребят не было ни самолетов, ни достаточного количества боеприпасов", — рассказала она.

Бои на Донбассе — Марина Гайворонская Фото: The Guardian

Журналисты описали действия политиков, которые привели к нынешней ситуации — вспомнили о блокировании помощи в Конгрессе США и о невыполнении плана поставок снарядов из ЕС.

"Сейчас Желанное расплачивается за коллективную нерешительность Запада. В то время как Берлин пришел в упадок, а Вашингтон спорил, Москва безжалостно приспособилась. Ее заводы днем и ночью изготавливают боеприпасы", — говорится в материале.

Бои на Донбассе — расстояние до Желанного Фото: DeepStateMAP

Бои на Донбассе — детали

Отметим, согласно вечернему отчету Генштаба ВСУ по состоянию на 1 марта ВС РФ продолжают атаковать ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Возле Авдеевки россияне штурмовали 20 раз, а южнее, возле Марьинки, — 25 раз. Указывается, что Силы обороны отбили все атаки противника. Между тем идут бои возле сел Тоненькое, Орловка и Бердичи, где, как заявил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, удалось стабилизировать фронт.

Напоминаем, 26-27 февраля эксперты подтвердили, что враг оккупировал село Ласточкино, а также Северное и Степное. Впрочем, есть успехи в Красногоровке — бойцы Третьей штурмовой бригады отбили населенный пункт у россиян.

28 февраля в сети опубликовали кадры удара ВС РФ по теплоцентрали в Курахово: по объекту попали КАБом, запущенным с истребителя С-34 в 50-70 км от линии фронта.