ЗС РФ продовжують наступ і просунулися біля Авдіївки: ISW розповів про зміни на фронті (карта)

Окупанти почали залучати додаткові елементи для наступальних операцій на захід від Авдіївки. Противник намагається просунутися якомога далі, перш ніж ЗСУ створять оборону, що важко пробити, розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 2 березня.

Згідно з геолокаційними кадрами від 1 та 2 березня, окупанти просунулися в центральній і східній Орлівці, що на захід від Авдіївки. Відповідно до геолокаційних кадрів від 2 березня, також ЗС РФ наступали в районі Тоненького.

Російський військкор заявив, що окупанти нібито витіснили українських військових з Тоненького, проте інші мілблогери РФ заперечили цю заяву.

"Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просунулися поблизу Степового, Новобахмутівки та Невельського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що позиційні бої тривали в районі Новобахмутівки, Бердичів, Семенівки, Степового, Тоненького, Водяного, Невельського та Первомайського.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, ЗСУ провели ротацію частин бригади, яка два роки воювала на східному напрямку та перекинули бійців у тил для відновлення.

Натомість росіяни залучають додаткові елементи до наступальних операцій на захід від Авдіївки, що свідчить про те, що ворог продовжуватиме свої зусилля, аби просунутися якомога далі, перш ніж українські бійці створять оборону, яку важко пробити.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець наголосив, що військове командування РФ вивело з резерву частини 74-ї гвардійської мотострілецької бригади на напрямку Ласточкине — Тоненьке. Також, на його думку, ворог найближчим часом може перекинути частини 348-го мотострілецького полку (90-та танкова дивізія, яку востаннє ISW спостерігав біля Авдіївки під час окупації міста в середині лютого) на Бердичівський чи Новобахмутівський напрямки. Під Горлівкою зосередилися підрозділи 348-го мотострілецького полку після відпочинку.

Авдіївський напрямок

Ситуація біля Авдіївки: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

Нагадаємо, 2 березня начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що окупанти мають успіхи під час просування на сході України. З його слів, ворог змінив тактику та ставить ставку на закидування бомбами переднього краю.

Того ж дня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що біля Авдіївки призупинилося активне просування ЗС РФ. Українські військові не дають окупантам реалізувати їхні плани щодо захоплення територій.