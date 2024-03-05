Атака тривала понад годину: РФ направила в Одеську область кілька груп БПЛА (карта)

Повітряні сили попередили жителів регіону про рух БПЛА. Кореспондент Фокуса також повідомляв про вибухи в Одесі.

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Увечері 4 березня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed. Повітряна тривога в області тривала кілька годин, місцеві жителі чули вибухи. Про першу групу ворожих БПЛА ЗСУ повідомили ще о 23:36 вечора.

Пізніше стало відомо про ще одну групу дронів, які летіли в акваторії Чорного моря.

"Ще БпЛА в акваторії Чорного моря, рухаються тим самим курсом на Одесу в напрямку Фонтанки", — йдеться в повідомленні від 23:39.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 23:50 українські військові повідомили про нову групу дронів. О 00:03 кореспондент Фокуса повідомив про вибухи в Одесі.

Вибухи в Одесі

"Кілька груп ударних ворожих ударних БпЛА в Чорному морі рухаються в тому ж напрямку, що й попередні групи", — повідомили Повітряні сили о 01:18 ночі 5 березня.

Тоді ж очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив усіх мешканців Одеси та області не залишати укриттів.

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 02:52 ночі. Про наслідки атаки на момент написання новини офіційно не повідомлялося.

Удар Росії по Одесі 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня російські загарбники випустили по містах України 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО зуміли збити 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Унаслідок удару було зруйновано цілий під'їзд — 18 квартир. У місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.