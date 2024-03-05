Атака продолжалась больше часа: РФ направила в Одесскую область несколько групп БПЛА (карта)

Воздушные силы предупредили жителей региона о движении БПЛА. Корреспондент Фокуса также сообщал о взрывах в Одессе.

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Вечером 4 марта российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed. Воздушная тревога в области продолжалась несколько часов, местные жители слышали взрывы. О первой группе вражеских БПЛА ВСУ сообщили еще в 23:36 вечера.

Позже стало известно об еще одной группе дронов, которые летели в акватории Черного моря.

"Еще БпЛА в акватории Черного моря, двигаются тем же курсом на Одессу в направление Фонтанки", — сказано в сообщении от 23:39.

Воздушная тревога в Украине

Уже в 23:50 украинские военные сообщили о новой группе дронов. В 00:03 корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе.

Взрывы в Одессе

"Несколько групп ударных враждебных БпЛА в Черном море двигаются в том же направлении, что и предыдущие группы", — сообщили Воздушные силы в 01:18 ночи 5 марта.

Тогда же глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил всех жителей Одессы и области не покидать укрытий.

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 02:52 ночи. О последствия атаки на момент написания новости официально не сообщалось.

Удар России по Одессе 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта российские захватчики выпустили по городам Украины 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сумели сбить 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. В результате удара был разрушен целый подъезд — 18 квартир. В городе и области 3 марта объявили траур по погибшим.