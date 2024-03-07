Скасування проєкту гелікоптерів FARA: законодавці США вимагають пояснень

Політики переймаються, що на програму було безрезультатно витрачено 2 млрд доларів. До того ж це вже третя спроба розробити заміну розвідувальному гелікоптеру Kiowa Warrior.

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Американська армія скасувала проєкт гелікоптерів FARA через досвід війни в Україні і сумніви щодо промислової бази виробників. Тепер законодавці вимагають переглянути рішення. Про це повідомляє Breaking Defense.

Армія США хотіла отримати новий штурмовий розвідувальний гелікоптер в межах програми FARA, бо до 2030 року планувалось закрити виробництво UH-60M Black Hawk у Sikorsky і CH-47F Block II Chinook у Boeing. Але в лютому 2024 року було оголошено про скасування програми FARA. Закупівля гелікоптера більше не є життєздатною, бо малі безпілотники стали розповсюдженими, особливо в Україні.

На зекономлені кошти армія США хоче придбати більше Black Hawk і Chinook, повідомив Даг Буш, помічник міністра армії з питань закупівель, логістики і технологій. Скасування FARA стало частиною ширшого перегляду планів армійської авіації. Законодавців тепер цікавить, як зміниться ситуація з промисловістю.

Raider X від Lockheed Martin Sikorsky Фото: Скрин відео

"Це схоже на Голодні ігри для тих, хто має диплом інженера… чи можете ви поговорити про те, як ви збираєтеся зберегти цей [інженерний досвід]?", — поцікавився представник штату Коннектикут Джо Кортні, в рідному штаті якого Bell Textron долучила до розробки Raider X 600 інженерів.

Конгресмен Роб Віттман від Вірджинії заявив, що він не розуміє, чому армія зробила "розворот на 180 градусів". Раніше FARA вважалась одним з головних пріоритетів в армії.

"Витрачати 2 мільярди доларів на програму, яка зараз розвивається [у] абсолютно протилежному напрямку, є проблемою. Ми хочемо, щоб Міністерство оборони було інноваційним і креативним. Ми хочемо, щоб вони ризикували, але ми також хочемо, щоб вони могли втрутитися набагато раніше в процес", — пояснив Роб Віттман.

Bell 360 Invictus від Boeing Фото: Courtesy Textron Aviation

А представник Нью-Джерсі Дональд Норкросс додав, що проєкт FARA став третьою невдалою спробою армії США розробити заміну розвідувальному вертольоту OH-58 Kiowa Warrior.

Нагадаємо, 12 лютого ЗМІ писали, чому армія США відмовилась від проєкту гелікоптерів FARA.

9 лютого повідомлялось, що США планує зупинити виробництво гелікоптерів UH-60 Black Hawk.