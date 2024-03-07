"Попереду багато роботи": у ЗСУ розповіли, коли інтенсивність боїв на сході знизиться

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, дії противника на полі бою можуть бути безпосередньо пов'язані з політичною задумкою російського президента Володимира Путіна.

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На фронті відбуваються досить активні події, адже окупанти намагаються досягти успіху перед виборами президента Російської Федерації. Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо.TV" розповів, коли інтенсивність знизиться.

За його словами, той факт, що противник активізувався на полі бою, може бути пов'язаний із політичним задумом очільника Кремля Володимира Путіна, який готується до майбутнього голосування, де він може бути обраний на ще один термін.

"На сході тривають інтенсивні бої. Лінія фронту дуже активна, але відчувається, що росіяни хоч і пруть, але вже не мають запалу. У ворога теж починається розуміння, що йому рано чи пізно, але доведеться переходити в оборону. Тому всім українцям зараз потрібно розуміти, що наші бійці тримають оборону і захищають усю територію країни від ворога, який дуже агресивний і дуже озлоблений. Для росіян не має значення людське життя", — заявив Іван Тимочко.

Окремо військовослужбовець додав, що Володимир Путін добре підігрів своїх громадян напередодні виборів. Він нав'язав їм ілюзію того, що ЗС РФ здатні ще принести великі перемоги й успіхи на фронті. Це те, чим він захотів їх "підкупити".

Найближчим часом, продовжує Іван Тимочко, слід очікувати того, що Кремль намагатиметься тримати за допомогою своїх генералів таку саму інтенсивність. Як мінімум до кінця поточного місяця.

"Нам варто розуміти, що легко не буде. Українські бійці на фронті розуміють це, а от у тилу, щоб не створювалися ілюзії про те, що або все пропало, або ми завтра вже маємо перейти в контрнаступ. Тільки спільними зусиллями ми зможемо це зробити, але попереду багато роботи", — підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, 6 березня у ЗСУ розповіли про можливі зміни на фронті через брак снарядів. Через відсутність достатньої кількості боєприпасів і західної допомоги 2024 рік може стати найгіршим за всю війну, вважає американський військовий Гаррісон Фостер.