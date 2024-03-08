"Контакт" не допоміг: ЗСУ на фронті знищили перші модернізовані Т-54 (фото)

Окупанти почали використовувати Т-55 з квітня 2023 року, але якщо раніше танки використовувались на стаціонарних позиціях, то зараз РФ кидає старі машини на штурм.

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Українські військові розбили чергову ворожу колону в Новомихайлівці на Маріїнському напрямку. Серед знищеної техніки вперше зʼявились Т-54 з додатковим захистом "Контакт-1". Відео опублікував підрозділ БПЛА Shadow.

З лютого 2024 року окупанти втратили вже 4 візуально втрачених танків Т-55. Раніше російські війська отримували танки Т-54/55 без модернізацій, окрім "мангалів" на башті. Також змінилась тактика застосування, бо старі Т-55 і Т-62 використовувались на стаціонарних позиціях. Тепер ЗС РФ кидають старі машини штурм.

Перші Т-55 в російській армії зʼявились ще у квітні 2023 року. Наразі невідомо, скільки окупанти зняли танків з консервації. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у 2023 році російська армія отримала від 1,18 танків до 1,8 тисячі різних моделей.

В Defense Express пишуть, що "Контакт-1" на Т-54/55 почали встановлювати на танки зовсім нещодавно. Бо ще нещодавно українські війська знищили російський Т-55 лише з "козирком" на башті, без додаткового захисту.

Нагадаємо, 1 лютого елітну російську бригаду переозброїли старими танками Т-55. 810-та гвардійська бригада морської піхоти на початку повномасштабної війни мала Т-80БВМ.

12 лютого в ISW повідомляли, що Т-55 і Т-62 стануть основними танками в російській армії. Промисловий комплекс насправді не такий продуктивний, як заявляють у РФ.