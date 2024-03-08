"Нове збройне чудо": у Defence Express пояснили, як ЗСУ б'ють по винищувачах РФ з понад 150 км (відео)

Російські пілоти, як пояснив Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, не просто так бояться залітати ближче до лінії фронту, адже відчувають небезпеку та бачать кількість збитих їхніх бойових літаків.

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Збройні сили України постійно працюють по винищувачах РФ на дистанції понад 150 км. Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, в ефірі "Еспресо" повідомив подробиці.

Він натякнув, що можуть використовуватися зенітний ракетний комплекс Patriot та зенітний ракетний комплекс дальнього радіуса дії С-200. За його словами, російські пілоти не просто так бояться залітати ближче до лінії фронту.

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"Нове цікаве збройне чудо", – заявив він.

Постійні втрати росіян на фронті призводять до деморалізації. За його словами, цей інтерес треба продовжити, якщо є визначений вектор та працювати за цим напрямком.

Прокоментував фахівець й застосування російських авіабомб, що коригується. Війська РФ часто використовують саме такі боєприпаси.

"Чим менше падатиме КАБів по лінії фронту, тим складніше у росіян буде з концепцією літаючої артилерії, яка їм забезпечує наступальні дії", — пояснив Киричевський.

Як ПС ЗСУ збивають літаки РФ на відстані понад 150 км

Цілі, за якими українські захисники "полювали" 7 березня, розташовані на відстані понад 150 км. Російська авіація, як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, застосування керованих авіабомб обмежила, а пілоти військ РФ відмовляються летіти на бойові завдання.

Олещук наголосив, що і сьогодні, 8 березня, продовжується виконання бойових завдань на такій же відстані. Коли буде підтверджено результати, він повідомить. Чим саме працюють бійці, командувач не уточнював.

Нагадаємо, 2 березня українські військові знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 вранці 1 березня. У звіті військові розповіли про атаку дронів-камікадзе "Шахед", ракет Х-59 і Х-35, а також про збитий літак Су-34. Тактичний бомбардувальник Су-34 було збито вранці 1 березня на східному напрямку.