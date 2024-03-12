Рейди РДК і ЛСР у Курській і Бєлгородській областях присвятили виборам президента РФ, — доброволець

Боєць з легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський звернувся до міжнародного співтовариства, країн Заходу та США, щоб вони не визнавали Володимира Путіна як легітимного президента після виборів.

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Наразі в Курській і Бєлгородській областях Рф тривають бойові дії, російські добровольці активно застосовують безпілотники. Про це повідомив військовий з легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у коментарі для Kyiv Post.

"Знищено кілька одиниць бронетехніки ЗС РФ, зокрема бойові машини піхоти. Ситуація ще продовжує розвиватись", — додав він.

Евакуація губернатора Бєлгорода Гладкова

Також Барановський прокоментував журналістам чутки про те, що губернатор російського Бєлгорода Вʼячеслав Гладков збирається евакуюватися.

"Гладков не дурень. Він розуміє, що має великі шанси одним з перших потрапити під Міжнародний трибунал, тому зовсім не дивно, якщо цей недогубернатор першим втече з Бєлгорода", — каже військовий.

Рейди присвячені виборам президента Росії

За словами Барановського, російські добровольці присвятили нинішній рейд виборам президента РФ Володимира Путіна, які мають відбутися з 15 по 17 березня.

"Ми присвятили цю операцію електоральним процедурам, і, як небайдужі громадяни Росії, вирішили висловити свою думку щодо цих виборів та Путінського режиму", — зазначає він.

Олексій Барановський, боєць легіону "Свобода Росії" Фото: Соцмережi

Крім того, на думку військового з легіону "Свобода Росії", зараз вдалий час, аби громадянську позицію добровольців почули не лише всередині РФ, але й її межами.

"Ми звертаємося до всього міжнародного співтовариства, країн Заходу, Сполучених Штатів, до їхнього керівництва, щоб вони не визнавали Путіна як легітимного президента після цих виборів", — йдеться у повідомленні.

Також Барановський наголосив, що вибори президента РФ неконкурентні та й "взагалі не вибори".

"За російськими законами під час фактичного воєнного стану не можна проводити жодних виборів чи референдумів, але вони все одно їх проводять. Тобто навіть за російським законодавством ці вибори мають бути визнані незаконними. Ми, як небайдужі громадяни, вирішили звернути на це увагу всіх зацікавлених спостерігачів, міжнародної спільноти насамперед", — зазначив він.

Удари ЗС РФ по будинках мирних мешканців

Окрім того, військовий підтвердив інформацію про те, що армія Російської Федерації обстрілює будинки мирних мешканців.

"Все так і є. Це стиль ведення війни путінської армії. Як вони не зважали на втрати серед цивільного населення в Україні, те саме вони зараз роблять на поки що своїй території", — розповідає доброволець.

Рейди в Курській і Бєлгородській областях: що відомо

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" прорвалися на територію регіону.

Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував. Російські добровольці на танку зробили три постріли в різні боки на територію РФ. У пресслужбі РДК не зазначили, у якій області це сталося.

Згодом аналітики DeepState повідомили, що російські визвольні сили ведуть активні бої в районі пʼятьох населених пунктах. ЗС РФ частково відступили на запасні позиції, які знаходяться за селами.