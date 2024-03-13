Результат скасування Orka: єдина польська субмарина Orzeł ледве повернулася в стрій

Субмарина пережила проблемний капітальний ремонт, тому навіть те, що човен тепер може занурюватися у воду, стало для польських корабельників подією.

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Єдиний підводний човен ORP Orzeł ВМС Польщі після тривалого і проблемного капітального ремонту повернувся в стрій. Субмарина завершила повну перевірку під водою і розпочала інтенсивну морську експлуатацію. Про це 9 березня повідомила в соцмережах пресслужба ВМС Польщі.

На перший погляд, для будь-якого підводного човна можливість занурення має бути само собою зрозумілою, однак для польських фахівців повернути Orzeł в експлуатацію стало справжнім подвигом. Як розповіли 12 березня оглядачі Naval News, це пов'язано з величезними проблемами, з якими зіткнулася субмарина під час капітального ремонту.

Річ у тім, що ще 10 років тому, а точніше в червні 2014 року, коли ORP Orzeł вирушила на завод Stocznia Marynarki Wojennej S.A. у Гдині для планового огляду із заміною акумуляторів, виявилося, що човен потребує масштабних робіт. Зокрема виникла необхідність заміни обшивки корпусу субмарини.

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Потім у 2015 році, під час виходу з доку підводний човен зазнав пошкоджень — було зламано швартовне обладнання. А 2017 року під час акумуляторної батареї сталася пожежа.

Наступні кілька років пішли на відновлення працездатності після пожежі, а також подальших виявлених дефектів. При цьому компанії, які виконували роботи, не мали комплексного підходу до розв'язання проблем, зазначили оглядачі.

Тим часом після капітального ремонту 2021 року субмарина все ж повернулася на воду. Хоча її актуальність нині викликає великі питання.

Програма Orka

Ще 2018 року в рамках своєї заявки в програмі будівництва підводних човнів Orka компанія Naval Group запропонувала завершити капітальний ремонт і обмежену модернізацію ORP Orzeł. Роботи мають бути проведені протягом 18 місяців.

У рамках програми з модернізації планувалося встановити систему бойового управління SUBTICS з чотирма пультами оператора і тактичним столом, систему аналізу гідролокаційних даних з LOFAR і DEMON, замінити один з двох перископів PZKG-11 на оптико-електронну щоглу Sagem, замінити систему MRP-25 на нову R-ESM і замінити радянські торпеди 53-65KE і TEST-71ME на F-21.

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Однак програму скасували, і модернізація так і не відбулася, а перед Польщею знову постало питання прогалини в боєздатності флоту, оскільки після скасування програми польським ВПС доведеться сподіватися, що ORP Orzeł прослужить хоча б до кінця 2020-х років.

Раніше повідомлялося, що у США нарешті почнуть ремонт атомної субмарини USS Boise, яка не виходила в море з 2015 року. Ремонт підводного човна розпочнеться після майже десятирічного простою.