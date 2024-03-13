Результат отмены Orka: единственная польская субмарина Orzeł с трудом вернулась в строй

Субмарина пережила проблемный капитальный ремонт, поэтому даже то, что лодка теперь может погружаться в воду стало для польских корабельщиков событием.

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Единственная подводная лодка ORP Orzeł ВМС Польши после длительного и проблемного капитального ремонта вернулась в строй. Субмарина завершила полную проверку под водой и приступила к интенсивной морской эксплуатации. Об этом 9 марта сообщила в соцсетях пресс-служба ВМС Польши.

На первый взгляд для любой подводной лодки возможность погружения должна быть само собой разумеющейся, однако для польских специалистов вернуть Orzeł в эксплуатацию стало настоящим подвигом. Как рассказали 12 марта обозреватели Naval News, єто связано с огромными проблемами, с которыми столкнулась субмарина во время капитального ремонта.

Дело в том, что еще 10 лет назад, а точнее в июне 2014 года, когда ORP Orzeł отправилась на завод Stocznia Marynarki Wojennej S.A. в Гдыне для планового осмотра с заменой аккумуляторов, оказалось, что лодка требует масштабных работ. В частности возникла необходимость замены обшивку корпуса субмарины.

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Затем в 2015 году, при выходе из дока подлодка получила повреждения — было сломано швартовное оборудование. А в 2017 году во время аккумуляторной батареи произошел пожар.

Следующие несколько лет ушли на восстановление работоспособности после пожара, а также последующих обнаруженных дефектов. При этом компании, которые выполняли работы, не имели комплексного подхода к решению проблем, отметили обозреватели.

Между тем после капитального ремонта в 2021 году субмарина все же вернулась на воду. Хотя ее актуальность в настоящее время вызывает большие вопросы.

Программа Orka

Еще в 2018 году в рамках своей заявки в программе строительства подводных лодок Orka компания Naval Group предложила завершить капитальный ремонт и ограниченную модернизацию ORP Orzeł. Работы должны быть проведены в течение 18 месяцев.

В рамках программы по модернизации планировалось установить систему боевого управления SUBTICS с четырьмя пультами оператора и тактическим столом, систему анализа гидролокационных данных с LOFAR и DEMON заменить один из двух перископов PZKG-11 на оптико-электронную мачту Sagem, заменить систему MRP-25 на новую R-ESM и заменить советские торпеды 53-65KE и TEST-71ME на F-21.

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Однако программа была отменена и модернизация так и не состоялась, а перед Польшей вновь возник вопрос пробела в боеспособности флота, так как после отмены программы польским ВВС придется надеяться, что ORP Orzeł прослужит хотя бы до конца 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что в США наконец-то начнут ремонт атомной субмарины USS Boise, которая не выходила в море с 2015 года. Ремонт подводной лодки начнется после почти десятилетнего простоя.