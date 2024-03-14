ВМС Туреччини провели перші стрільби з вітчизняного ракетного комплексу "MIDLAS" (відео)

Успішні випробування, які відбулися в Чорному морі, дадуть "зелене світло" проведенню подальших робіт щодо фрегатів Type I на чолі з флагманським кораблем TCG Istanbul ВМС Туреччини.

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Головний корабель ВМС Туреччини TCG Istanbul провів у Чорному морі важливе тестування своїх вогневих систем. Він запустив ракету класу "земля-повітря" HISAR-D з бази MIDLAS VLS, що ознаменувало успішне завершення ходових випробувань цієї нової системи вертикального пуску. Про це 12 березня повідомили в Naval News.

Головком ВМС Туреччини адмірал Ерджюмент Татліоглу підкреслив, що все обладнання, використане під час випробувань, було місцевого виробництва. За його словами, запуск ракети HISAR-D з використанням комплексного застосування корабельних радарів і датчиків, систем управління вогнем системи бойового управління ADVENT на TCG Istanbul став найважливішим аспектом вогневих випробувань.

Річ у тім, що успішне випробування пускових установок дасть поштовх для проведення подальших робіт щодо фрегатів Type I на чолі з флагманським кораблем TCG Istanbul.

Що відомо про комплекс

MIDLAS — це система вертикального пуску, розроблена компанією Roketsan. Її розробка набрала обертів після скасування угоди щодо Mk 41 VLS через санкції США, викликані закупівлею Туреччиною російської системи ППО С-400, що також призвело до припинення співпраці в проєкті F35.

Після перших вогневих випробувань MIDLAS у грудні 2023 року систему було оперативно інтегровано в TCG Istanbul, і вона негайно розпочала ходові випробування. Кульмінацією тестування стала стрільба з MIDLAS ракетою HISAR-D, що являє собою корабельний варіант ракет HISAR. Хоча компанія не розкриває конкретних технічних характеристик ракети, відкриті джерела оцінюють дальність її польоту приблизно в 35-40 км.

"У перспективі в MIDLAS будуть інтегровані SIPER Block-1, ATMACA та інші вітчизняні ракети великої дальності. Це дасть змогу турецьким ВМС розміщувати на своїх платформах широкий спектр оборонних і наступальних ракет", — підсумували оглядачі.

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