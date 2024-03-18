Артилерія на автозаправках: у містах Тайваню розміщують військову техніку (фото)

Тайванські водії помітили розміщення зенітно-ракетних комплексів біля проїжджої частини автошляхів, які, ймовірно, розгорнуті у межах підготовки до відбиття удару з боку Китаю.

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У мережі 17 березня з'явилися фотографії, що свідчать про активне переміщення військової техніки у містах Тайваню. Зокрема, були помічені системи ППО, розміщені біля проїжджої частини, а також самохідні артилерійські установки, які встановлені на платформах біля автозаправок. Фото публікують місцеві жителі у соцмережах.

На кадрах відображені американські самохідки М109, а також зенітно-ракетні комплекси Patriot армії Тайваню, які були розгорнуті в одному з житлових районів. Користувачі пишуть, що фотографії зроблені місцевими водіями, проте про причини зростання активності пересування бойових систем офіційні особи не повідомляють. Ймовірно, тайванські військові проводять маневри у рамках підготовки до відбиття удару з боку Китаю.

САУ переміщують на платформах вулицями тайванських міст

Водночас агентство Bloomberg 18 березня повідомляє, що за словами тайванських військових, Китай послаблює свій воєнний тиск на Тайвань, але, швидше за все, продовжить свою кампанію дипломатичної ізоляції. Журналісти пишуть, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовжує навчання та патрулювання навколо Тайваню, проте їхня інтенсивність не зросла після січневих виборів.

Розгорнуті системи ППО у проїжджій частині

Водії помітили пересування військової техніки на платформах

Зазначається, що Пекін хоче поспостерігати за роботою уряду нещодавно обраного президента Лая Цінде, який вступить на посаду 20 травня.

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Нагадаємо, Вашингтон посилює військово-повітряний потенціал армії Тайваню, уклавши контракт на постачання безпілотників MQ-9B SkyGuardian. Крім БПЛА Тайбей отримає дві сертифіковані наземні станції управління, а також необхідні запасні частини та допоміжне обладнання.