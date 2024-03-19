САУ, гаубиці та БТР: оператори ССО спалили російську техніку на Запорізькому напрямку (відео)

Ефективно на Запорізькому напрямку відпрацював один з підрозділів Сил спецоперацій. Для знищення ворожої техніки оператори використовували FPV-дрони.

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Українські військові із Сил спеціальних операцій знищили 10 одиниць важкої та автотехніки російських окупантів на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО у Telegram.

За інформацією у дописі, один із підрозділів ССО ефективно відпрацював на Запорізькому напрямку. На оприлюдненому відео видно, як оператори наносять низку вогневих уражень FPV-дронами по цілям противника.

Внаслідок успішних ударів було пошкоджено та знищено російські САУ 2С7 "Піон", САУ 2С1 "Гвоздика", дві 122-мм гаубиці Д-30, БТР і п’ять одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові знищили автоматизований комплекс радіорозвідки Р-381Т "Таран" та два БПЛА типу "Ланцет". Також було ліквідовано спостережний пункт і польовий пункт постачання.

13 березня у пресслужбі ССО розповіли, що ворог втратив обладнання для БПЛА, станції РЕБ та "Муром-М" на тимчасово окупованій території Херсонської області. Українські оператори виявили будівлю зі скупченням антен для FPV-дронів, камерою спостереження, станцією РЕБ та комплексом "Муром-М" і завдали удару по ній.

Крім того, 14 березня стало відомо, що бійці Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України не дозволили російським військовим замінувати водойми у Херсонській області.