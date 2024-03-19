САУ, гаубицы и БТР: операторы ССО сожгли российскую технику на Запорожском направлении (видео)

Эффективно на Запорожском направлении отработало одно из подразделений Сил спецопераций. Для уничтожения вражеской техники операторы использовали FPV-дроны.

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Украинские военные из Сил специальных операций уничтожили 10 единиц тяжелой и автотехники российских оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

По информации в заметке, одно из подразделений ССО эффективно отработало на Запорожском направлении. На обнародованном видео видно, как операторы наносят ряд огневых поражений FPV-дронами по целям противника.

В результате успешных ударов были повреждены и уничтожены российские САУ 2С7 "Пион", САУ 2С1 "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, БТР и пять единиц автомобильной техники.

Напомним, 12 марта сообщалось, что на левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные уничтожили автоматизированный комплекс радиоразведки Р-381Т "Таран" и два БПЛА типа "Ланцет". Также были ликвидированы наблюдательный пункт и полевой пункт снабжения.

13 марта в пресс-службе ССО рассказали, что враг потерял оборудование для БПЛА, станции РЭБ и "Муром-М" на временно оккупированной территории Херсонской области. Украинские операторы обнаружили здание со скоплением антенн для FPV-дронов, камерой наблюдения, станцией РЭБ и комплексом "Муром-М" и нанесли удар по нему.

Кроме того, 14 марта стало известно, что бойцы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины не позволили российским военным заминировать водоемы в Херсонской области.