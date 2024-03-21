БПЛА можуть знищити всю військову авіацію РФ: експерт назвав умову

За словами аналітика Петра Черника, Росія має в робочому стані до 20 літаків Ту-95МС із 60 наявних. Головними критеріями під час ліквідації ворожої авіації є кількість БПЛА, що використовуються, і частота ударів.

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Військова авіація РФ може бути знищена дронами. Такого висновку дійшов військовий аналітик Петро Чернік після атаки БПЛА на Енгельс, РФ, де розташований важливий аеродром. Про це він повідомив у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, головним критерієм у питанні ліквідації військової авіації окупантів є кількість застосованих БПЛА, частота ударів і тривалість усієї операції.

Експерт зазначив, що з 60 наявних літаків Ту-95МС у Росії до 20 перебувають у робочому стані.

Приблизно така ж кількість, із 60 наявних, робочих літаків Ту-22М3 також перебувають в оперативному стані. Ці літаки можуть випускати ракети Х-22 і Х-32, які є одними з найпотужніших у своєму класі. Крім того, до 15 Ту-160 перебувають у робочому стані і можуть використовуватися для запуску ракет Х-555.

Нагадаємо, що 20 березня представники ГУР Міноборони повідомили, що українські БПЛА атакували військовий об'єкт ЗС РФ. Запевнили, що вдалося виконати всі поставлені завдання.

РосЗМІ опублікували нові розповіді свідків надзвичайної події. Зокрема, вони стверджували, що чули від двох до чотирьох вибухів. Вибухи були настільки потужними, що у квартирах тремтіли шибки, — говорили громадяни.

Фокус раніше писав про нарощування засобів протиповітряної оборони в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродромах на півострові. Авіабаза "Гвардійське" піддавалася ракетному обстрілу 1 березня 2024 року.