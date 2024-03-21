"Ви адаптувалися і дали відсіч": у НАТО відмовилися називати Україну жертвою (відео)

Українці зуміли докорінно змінити багато аспектів сучасної війни, поєднуючи окопи та артилерію в дусі Першої світової війни та безпілотники й штучний інтелект XXI століття, зазначив нідерландський адмірал Роб Бауер.

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Україну не можна назвати "жертвою", оскільки таке твердження – неповага до успішних зусиль українського народу. Нідерландський адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, виступив з відповідною заявою на Київському безпековому форумі.

Україна зазнає неймовірних страждань. Держава втрачає людей й те, чого ніколи не можна буде замінити.

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"Все ж назвати вас жертвою, означало б не віддати належне вашій невичерпній силі", – пояснив він.

Роб Бауер наголосив на тому, що Україна продемонструвала історичну стійкість. Попри усі страждання, усю руйнацію, держава залишається суверенною, а суспільство єдиним. Адмірал заявив, що увесь світ бачить силу українського народу.

"Ви адаптувалися і дали відсіч", – додав голова Військового комітету НАТО.

Український народ та українські збройні сили, як зазначив Бауер, обороняються у такий спосіб, якого ще ніколи не бачив світ. Українці зуміли докорінно змінити багато аспектів сучасної війни, зіткнувшись з поєднанням окопів та артилерії Першої Світової війни з застосуванням безпілотників, а також штучного інтелекту XXI століття.

Візит голови військового комітету НАТО до Києва

Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, прибув до української столиці 21 березня. Під час виступу на Київському безпековому форумі він зробив певні заяви. З ним зустрівся очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Серед низки обговорюваних тем стали очікування від майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Адмірал зазначив, що Україні потрібна не лише нова техніка, але й мобілізація. З його слів, війна стосується кожного. Окрім цього, в першу чергу важливі люди, а не нові гранати чи танки. Бауер наголосив, що Україні потрібні нові бійці, оскільки "солдати гинуть, отримують поранення". Тому йдеться про призов до армії, і всі аспекти, що обговорюються, для НАТО є важливою і складною проблемою.

Нагадаємо, 21 березня видання SEMAFOR повідомило, що НАТО може взяти на себе частину зобов'язань США в питанні допомоги Україні. Подібний варіант обговорюється на випадок, якщо Дональд Трамп отримає перемогу на президентських виборах у США.