Масований обстріл ЗС РФ: через знеструмлення під землею застрягли понад 1000 шахтарів

За інформацією ДТЕК, під час відключення живлення 1 060 працівників шахти перебували на своїх робочих місцях. Згодом ввели план ліквідації надзвичайної ситуації та розпочали евакуацію гірників на поверхню.

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Вночі 22 березня під час масштабної атаки російських окупантів вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. Понад 1000 шахтарів були заблоковані під землею. Про це повідомили у ДТЕК в Telegram.

"Дніпропетровщина. Евакуюємо на поверхню гірників після знеструмлення шахт", — йдеться у повідомленні.

За інформацією у дописі, під час знеструмлення 1060 шахтарів перебували на своїх робочих місцях.

В ДТЕК запевняють, що було введено план ліквідації надзвичайної ситуації, задіяні резервні джерела живлення, розпочалась евакуація гірників на поверхню.

"Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає", — додають у компанії.

Також у ДТЕК наголосили, що після заживлення шахт і проведення необхідних підготовчих робіт, видобуток вугілля буде поновлено.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що без світла залишилась також й низка шахт на Донеччині.

Знеструмлення у Дніпропетровській області через удари ЗС РФ

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу росіян 22 березня пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках.

Крім того, він заявив про перебої зі світлом і водопостачанням та введення графіків відключень.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив, що через низку пошкоджень було ухвалено рішення ввести графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти масовано атакували територію України за допомогою різного озброєння. Вибухи пролунали одразу в кількох областях. На це відреагував президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, союзники добре знають про потреби України в системах ППО, тому можуть надати все необхідне, щоб захистити українців від "нелюдів із Москви".