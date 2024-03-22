Массированный обстрел ВС РФ: из-за обесточивания под землей застряли более 1000 шахтеров

По информации ДТЭК, во время отключения питания 1060 работников шахты находились на своих рабочих местах. Впоследствии ввели план ликвидации чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию горняков на поверхность.

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Ночью 22 марта во время масштабной атаки российских оккупантов угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. Более 1000 шахтеров были заблокированы под землей. Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.

"Днепропетровская область. Эвакуируем на поверхность горняков после обесточивания шахт", — говорится в сообщении.

По информации в заметке, во время обесточивания 1060 шахтеров находились на своих рабочих местах.

В ДТЭК уверяют, что был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации, задействованы резервные источники питания, началась эвакуация горняков на поверхность.

"Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет", — добавляют в компании.

Также в ДТЭК отметили, что после оживления шахт и проведения необходимых подготовительных работ, добыча угля будет возобновлена.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что без света остался также и ряд шахт в Донецкой области.

Обесточивание в Днепропетровской области из-за ударов ВС РФ

Напомним, председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела россиян 22 марта повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны побиты окна в домах.

Кроме того, он заявил о перебоях со светом и водоснабжением и введении графиков отключений.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил, что из-за ряда повреждений было принято решение ввести графики аварийных отключений.

Напомним, 22 марта российские оккупанты массированно атаковали территорию Украины с помощью различного вооружения. Взрывы прогремели сразу в нескольких областях. На это отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, союзники хорошо знают о потребностях Украины в системах ПВО, поэтому могут предоставить все необходимое, чтобы защитить украинцев от "извергов из Москвы".