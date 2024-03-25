Індія готується до кругової оборони: у країні пройдуть найбільші навчання ВПС (відео)

Навчання організовані як відповідь на дії Пакистану. У маневрах, імовірно, будуть залучені винищувачі Су-30 МКІ, Sepecat Jaguar, Rafale, а також новітні вітчизняні Tejas.

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ВПС Індії готуються провести масштабні навчання "Гаганшакті-2024" у відповідь на повітряні маневри бойових літаків Пакистану. Як повідомили 25 березня оглядачі The EurAsian Times, повітряні сили Індії фактично готуються до оборони численних напрямків, як з боку Китаю, так і з боку Пакистану.

Прагнення Індії зміцнити потенціал своїх повітряних сил виглядає цілком логічним, оскільки протяжність кордону з Китаєм становить 3 380 км, з Пакистаном — 2 912 км. І це при тому, що з цими сусідами у Нью-Делі склалися, м'яко кажучи, непрості відносини.

Нещодавно ВПС Пакистану опублікували демонстраційне відео про китайський винищувач 5-го покоління FC-310 Gyrfalcon, раніше відомий як J-31. У відповідь індійська сторона у квітні поточного року має намір провести 10-денні найбільші навчання "Гаганшакті", які за масштабом перевершать останні аналогічні маневри 2018 року.

Наразі точна кількість авіації, яка буде залучено в цьому заході, не називається, проте оглядачі нагадали, що в навчаннях "Гаганшакті-2018" було залучено понад 1150 літаків, які здійснили 11 000 вильотів за 13 днів.

"У 2018 році ВПС прикривали всі операції на місцевості під час Гаганшакті — пустельні, високогірні, морські та спеціальні операції. Особлива увага приділялася повітряним боям, боям у форматі "повітря-земля", десантуванню та медичній евакуації", — зазначають автори матеріалу.

Також було підкреслено, що "Гаганшакті-2024" пройде на тлі напружених відносин з Китаєм. Запеклі сутички в долині Галван призвели до масового нарощування сил уздовж лінії фактичного контролю з КНР, а повітряні сили в такій ситуації відіграють ключову роль у швидкому реагуванні.

Арсенал ВПС Індії

Експерти відзначили техніку та озброєння, які, ймовірно, будуть залучені під час навчань. Насамперед названо винищувачі Су-30 МКІ та морські винищувачі Sepecat Jaguar. Також, можливо, в маневрах візьме участь техніка, яка нещодавно надійшла на озброєння, — французькі Rafale, легкі бойові вертольоти Prachand і транспортні літаки C-295.

Ще одним учасником маневрів стане легкий багатоцільовий винищувач 4-го покоління Tejas вітчизняного виробництва, який ще не пройшов бойову перевірку.

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Що стосується озброєння, то індійські ВПС, ймовірно, випробують надзвукові крилаті ракети BrahMos на винищувачах "Су" і ракети класу "повітря-повітря" Meteor (BVRAAM) французьких винищувачів Rafale.

Міжнародні маневри

Оглядачі також повідомили, що слідом за "Гаганшакті-2024", а точніше в серпні, підуть перші багатонаціональні навчання "Таранг Шакті". Очікується, що поряд з Індією в них візьмуть участь США, Німеччина, Франція, Австралія, сусідні та інші дружні країни.

"ВПС все частіше беруть участь у багатосторонніх повітряних навчаннях. У 2022 році ВПС взяли участь у навчаннях Pitch Black-22, що проводяться Королівськими ВПС Австралії на авіабазі Дарвін. ВПС також уперше взяли участь у навчаннях "Яскрава зірка-23", що проходили на авіабазі в Каїрі минулого року. У навчаннях також взяли участь США, Саудівська Аравія, Греція і Катар", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, 2 лютого в Індії успішно випробували крилату ракету BrahMos збільшеної дальності. Зазначалося, що модернізована ракета здатна долати дистанцію в 900 км.