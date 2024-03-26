РФ підняла у повітря МіГ-31 проти бомбардувальників В-1В США
Російська влада раз на п'ять місяців повідомляє, що американські бомбардувальники начебто наближаються до кордонів РФ. Однак у березні такі випадки стались двічі протягом трьох днів.
Група американських бомбардувальників В-1В Військово-повітряних сил США надто близько підлетіли до повітряного простору РФ на півночі, неподалік від Мурманська. У відповідь у повітря підняли винищувачі МіГ-31, які "супроводили" американські літаки на "безпечну" відстань. Про інцидент розповіли у Telegram-каналі Міноборони Росії.
Допис про подію на півночі Росії опублікували о 13:42 26 березня. Російське оборонне відомство заявило, що над Баренцовим морем помітили підозрілу "групову ціль", яка начебто прямувала у бік кордону РФ. Пізніше з'ясували, що це два американських бомбардувальники B-1B.Важливо
Щоб знешкодили загрозу, російські військові використали один винищувачі МіГ-31. Винищувач наблизився до літаків ВПС США, а вони, своєю чергою, негайно розвернулись та повернули геть, — доповіло Міноборони РФ.
США та РФ — деталі
Зазначимо, у Telegram-каналі російського оборонного відомства можна відшукати попередні аналогічні інциденти. Зокрема, росіяни запевняють, що схожа ситуація відбулась 24 березня — відповідний допис з'явився о 15:01. Перед цим таке ставалось 24 жовтня та 25 травня.
На порталі Пентагону та у соцмережі X (Twitter) Міноборони США не відшукалось реакції на дві події, які стали протягом останніх трьох днів.
Баренцове море розташоване на півночі РФ, омиває Мурманську область.
За 100 км від узбережжя розташована авіабаза ЗС РФ "Оленья" — у лютому туди перебазували російські бомбардувальник Ту-95МС та Ту-22М3, які випускають ракети по українцях. Ту-95МС є носіями Х-101/Х-555 — ними РФ масовано вдарила 22 березня: сумарно було запущено 151 повітряний засіб ураження.
Ще один засіб ураження ЗС РФ — зенітні ракети С-300, якими вдарили по Харкову. Внаслідок масованої атаки снарядами, які стартували з-під Бєлгорода, у міст стався блекаут. Як заяви мер Ігор Терехов, вдалось відновити живлення метрополітену та кількох районів міста, однак більшість жителів — все ще без світла.
Нагадуємо, 25 березня Київ опинився під ударом балістичних ракет, які росіяни запустили з Криму. За попередніми оцінками, це могли бути гіперзвукові ракети "Циркон" або протикорабельні "Онікси". Вибухова хвиля пошкодила мистецький заклад у центрі столиці. Крім того, розбилась вітрина кав'ярні, а бариста ледь не постраждала від уламків скла.