РФ підняла у повітря МіГ-31 проти бомбардувальників В-1В США

Російська влада раз на п'ять місяців повідомляє, що американські бомбардувальники начебто наближаються до кордонів РФ. Однак у березні такі випадки стались двічі протягом трьох днів.

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Група американських бомбардувальників В-1В Військово-повітряних сил США надто близько підлетіли до повітряного простору РФ на півночі, неподалік від Мурманська. У відповідь у повітря підняли винищувачі МіГ-31, які "супроводили" американські літаки на "безпечну" відстань. Про інцидент розповіли у Telegram-каналі Міноборони Росії.

Допис про подію на півночі Росії опублікували о 13:42 26 березня. Російське оборонне відомство заявило, що над Баренцовим морем помітили підозрілу "групову ціль", яка начебто прямувала у бік кордону РФ. Пізніше з'ясували, що це два американських бомбардувальники B-1B.

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Щоб знешкодили загрозу, російські військові використали один винищувачі МіГ-31. Винищувач наблизився до літаків ВПС США, а вони, своєю чергою, негайно розвернулись та повернули геть, — доповіло Міноборони РФ.

США та РФ — деталі

Зазначимо, у Telegram-каналі російського оборонного відомства можна відшукати попередні аналогічні інциденти. Зокрема, росіяни запевняють, що схожа ситуація відбулась 24 березня — відповідний допис з'явився о 15:01. Перед цим таке ставалось 24 жовтня та 25 травня.

На порталі Пентагону та у соцмережі X (Twitter) Міноборони США не відшукалось реакції на дві події, які стали протягом останніх трьох днів.

Баренцове море розташоване на півночі РФ, омиває Мурманську область.

США та РФ - що відбулось у Баренцевому морі Фото: Google Maps

За 100 км від узбережжя розташована авіабаза ЗС РФ "Оленья" — у лютому туди перебазували російські бомбардувальник Ту-95МС та Ту-22М3, які випускають ракети по українцях. Ту-95МС є носіями Х-101/Х-555 — ними РФ масовано вдарила 22 березня: сумарно було запущено 151 повітряний засіб ураження.

Ще один засіб ураження ЗС РФ — зенітні ракети С-300, якими вдарили по Харкову. Внаслідок масованої атаки снарядами, які стартували з-під Бєлгорода, у міст стався блекаут. Як заяви мер Ігор Терехов, вдалось відновити живлення метрополітену та кількох районів міста, однак більшість жителів — все ще без світла.

Нагадуємо, 25 березня Київ опинився під ударом балістичних ракет, які росіяни запустили з Криму. За попередніми оцінками, це могли бути гіперзвукові ракети "Циркон" або протикорабельні "Онікси". Вибухова хвиля пошкодила мистецький заклад у центрі столиці. Крім того, розбилась вітрина кав'ярні, а бариста ледь не постраждала від уламків скла.