РФ подняла в воздух МиГ-31 против бомбардировщиков В-1В США

Российские власти раз в пять месяцев сообщают, что американские бомбардировщики якобы приближаются к границам РФ. Однако в марте такие случаи произошли дважды в течение трех дней.

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Группа американских бомбардировщиков В-1В Военно-воздушных сил США слишком близко подлетели к воздушному пространству РФ на севере, неподалеку от Мурманска. В ответ в воздух подняли истребители МиГ-31, которые "сопроводили" американские самолеты на "безопасное" расстояние. Об инциденте рассказали в Telegram-канале Минобороны России.

Сообщение о происшествии на севере России опубликовали в 13:42 26 марта. Российское оборонное ведомство заявило, что над Баренцевым морем заметили подозрительную "групповую цель", которая якобы направлялась в сторону границы РФ. Позже выяснили, что это два американских бомбардировщика B-1B.

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Чтобы обезвредить угрозу, российские военные использовали один истребитель МиГ-31. Истребитель приблизился к самолетам ВВС США, а они, в свою очередь, немедленно развернулись и повернули прочь, — доложило Минобороны РФ.

США и РФ — детали

Отметим, в Telegram-канале российского оборонного ведомства можно отыскать предыдущие аналогичные инциденты. В частности, россияне уверяют, что похожая ситуация произошла 24 марта — соответствующее сообщение появилось в 15:01. Перед этим такое происходило 24 октября и 25 мая.

На портале Пентагона и в соцсети X (Twitter) Минобороны США не нашлось реакции на два события, которые произошли в течение последних трёх дней.

Баренцево море расположено на севере РФ, омывает Мурманскую область.

США и РФ — что произошло в Баренцевом море Фото: Google Maps

В 100 км от побережья расположена авиабаза ВС РФ "Оленья" — в феврале туда перебазировали российские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, которые выпускают ракеты по украинцам. Ту-95МС являются носителями Х-101/Х-555 — ими РФ массированно ударила 22 марта: суммарно было запущено 151 воздушное средство поражения.

Еще одно средство поражения ВС РФ — зенитные ракеты С-300, которыми ударили по Харькову. В результате массированной атаки снарядами, которые стартовали из-под Белгорода, в городе произошел блэкаут. Как заявил мэр Игорь Терехов, удалось восстановить питание метрополитена и нескольких районов города, однако большинство жителей — все еще без света.

Напоминаем, 25 марта Киев оказался под ударом баллистических ракет, которые россияне запустили из Крыма. По предварительным оценкам, это могли быть гиперзвуковые ракеты "Циркон" или противокорабельные "Ониксы". Взрывная волна повредила художественное заведение в центре столицы. Кроме того, разбилась витрина кафе, а бариста едва не пострадала от осколков стекла.