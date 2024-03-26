"Шольц грає на руку РФ": німецькі науковці написали канцлеру та СДПН відкритого листа, — Bild

Німецькі вчені звинувачують партійне керівництво і главу уряду в серйозних помилках у відносинах із Путіним.

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Німецькі науковці написали колективне звернення до канцлера ФРН Олафа Шольца та провладної партії СДПН щодо помилок у відносинах із керівництвом Росії. Про це пише німецький Bild, у розпорядженні якого опинився цей лист.

Як повідомляє видання, під цим зверненням поставили свої підписи вчені, котрі, як і сам Олаф Шольц, є членами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Серед них історик, доктор наук Генріх Август Вінклер, доктор медицини, письменник Мартін Вінклер, архітектор, промисловий дизайнер Дірк Шуман, історики Габріеле Лінгельбах і Ян К. Берендс та ін.

У листі вчені звинувачують партійне керівництво і канцлера Німеччини в серйозних помилках у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми зі щораз більшою стурбованістю спостерігаємо за позицією СДПН щодо агресивної війни Росії проти України. Аргументи і виправдання завжди довільні, безладні і часто фактично невірні", — пишуть експерти, маючи на увазі канцлера, а також лідерів партії і парламентських груп.

Основні тези вчених

Автори листа вважають, що координація із союзниками у Німеччини "недостатня", а Путін водночас "розцінює це лише як заклик до дії".

Крім того, марно пояснювати, що Німеччина точно не зробить для підтримки України.

"Коли канцлер і партійні лідери проводять червоні лінії не для Росії, а лише для німецької політики, вони істотно послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії", — підкреслюють вчені.

Історики впевнені, що СДПН схильна до "вкрай небезпечного заперечення реальності".

"Путін припинить війну, тільки якщо протиставити йому необхідну силу. У СДПН цього ще не зрозуміли", — вважають автори звернення.

Ключовий висновок учених

Вчені роблять фундаментальний висновок про те, що соціал-демократи досі не очистили своє "російське болото". Вони вважають, що всередині СДПН відсутній чесний аналіз помилок політики щодо Росії останніх десятиліть. Це, на думку авторів звернення, вказує на відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами та помилкової енергополітики", яка привела Німеччину "до фатальної залежності від Москви".

Окремого осуду заслужив від учених лідер парламентської фракції соціал-демократів Рольф Мютценіх, який закликав до "заморожування" війни.

"Фатальна вимога, яка означала б закінчення війни на користь нападника", — констатують вони.

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7 березня видання Politico повідомило, що німецький канцлер Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки "все зайшло занадто далеко". Отже, політик продовжує відмовлятися постачати Україні ракети Taurus.

До того ж 14 березня Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Берлін посилить підтримку України.