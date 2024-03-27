Загинув російський доброволець Дані Таммам Акель з позивним "Апостол", — ЛСР (відео)

25-річний росіянин нелегально пробрався в Естонію, щоб потрапити у підрозділ проукраїнських добровольців. Хлопець брав участь у літньому рейді ЛСР у Бєлгородську область.

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Російський доброволець Дані Таммам Акель з позивним "Апостол", який воював у складі "Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), загинув у протистоянні з підрозділами країни-агресора. Про подію повідомили у Telegram-каналі легіону.

Допис, у якому ідеться про загибель "Апостола", опублікований 27 березня. Деталі — не вказуються. В ЛСР публікують слова скорботи за загиблим бійцем — згадують, яким він був та як потрапив на російсько-українську війну.

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Легіонери написали, що побратим був "веселим, яскравим, легким на підйом". Згадали, як він у минулому виходив на мітинги проти диктатури президента РФ Володимира Путіна, як нелегально переходив кордон, щоб потрапити у підрозділ російських добровольців — заради цього навіть посидів у європейській в'язниці.

"Вийти на мітинг за те, що вважаєш правильним, в умовах диктатури? У суді відстоювати інтереси тих, у кого віриш? Пішки перейти кордон, кілька місяців відсидіти у в'язниці, потрапити в європейський комфорт, але все одно прийти сюди? У страхи війни, дискомфорт, невідомість", — розповіли легіонери про шлях "Апостола".

Також вказується, що Дані Таммам Акель вірив у вільну Росію і був готовий боротись за це.

"Друг, ти бився за львіну Росію до останнього і заражав своєю ідейністю і готовністю діяти. Ти був нещадний до ворогів, а для товаришів був опорою та душею компанії".

Побратими з Легіону "Свобода Росії" згадали позивні інших бійців, які загинули у боях — про "Сотника", "Скіфа", "Батю" та інших. Пообіцяли, що не припинять боротьбу.

"Тепер ми, як ти нас навчав, підемо до кінця. Повторюючи "не втомлюватися, не здаватися", — ідеться у дописі.

Війна РФ — що відомо про Акеля "Апостола"

Дані Таммам Акель — 25-річний боєць ЛСР, його батьком був сирієць, матір — росіянка, — розповіли про бійця у росЗМІ Meduza. Хлопець відслужив у ЗС РФ, був снайпером. Потім вступив на філософський факультет Російського державного гуманітарного університету, але не довчився — його відрахували у 2021 році. Причина відрахування — участь в опозиційних заходах та підтримка протестувальників-прихильників Олексія Навального, який у лютому 2024 року помер у російській колонії.

Війна РФ — Дані Таммам Акель "Апостол" під час бойових дій Фото: З відкритих джерел Війна РФ — легіонер ЛСР "Апостол" Фото: З відкритих джерел

З початком вторгнення РФ у 2022 році нелегально перейшов естонсько-російський кордон, потім пройшов відбір та потрапив у "Легіон "Свобода Росії". У мережі можна відшукати інформацію, що хлопець брав участь у рейдах ЛСР на територію Бєлгородської області влітку 2023 року.

"Є батьківщина, є любов до батьківщини, але є ще й істина. Любов до істини вище любові до батьківщини", — так пояснював "Апостол" мотиви боротьби проти ЗС РФ у фільмі про ЛСР "Крах диктатури слова".

Зазначимо, у березні 2024 року добровольці з "Російського добровольчого корпусу", "Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" почали рейд на території Бєлгородської та Курської областей. Бійці вели бої у селах Тьоткино, Козинка — кадри протистояння із ЗС РФ публікували у мережі. Водночас регулярно публікувались звернення до місцевого населення та влади із закликом про евакуацію. 20 березня, коли рейд дещо затихнув, зробили ще один заклик — пояснили губернаторам російських областей, що потрібно рятувати людей з місць бойових дій.

Нагадуємо, на території РФ продовжують час від часу прилітати далекобійні ракети та ракети РСЗВ. Наприклад, 15 березня Міноборони РФ відзвітувало про відбиття атаки снарядів РСЗВ "Вампір" по Бєлгороду. А 24 березня — про збиття ракет Storm Shadow, які летіли у напрямку Севастополя. Згодом стало відомо, що ці снаряди знищили чотири кораблі та вузол зв'язку ЧФ РФ.