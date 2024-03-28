Пакистан провів парад військової техніки: які новинки показали (відео)

На параді значну частину займали китайські розробки, які локалізовано виробляють у Пакистані, зокрема танки VT-4, ЗРК HQ-9/P та інші.

Related video

Збройні сили Пакистану продемонстрували новинки під час параду до Дня Пакистану 23 березня в столиці. Про це повідомляє Defense News.

Під час параду військові показали перші танки VT-4, виробництво яких локалізували в Пакистані. Машина була з дослідної партії, яку представив 6 березня державний виробник Heavy Industries Taxila. За угодою з Китаєм пакистанська армія має отримати 300 танків VT-4 місцевого виробництва.

Вперше на параді показали зенітно-ракетний комплекс великої дальності HQ-9/P. Комплекс теж передав Китай у 2021 році, радіус дії складає 125 км, що вдвічі менше, ніж у китайської армії. Джастін Бронк, аерокосмічний експерт аналітичного центру Королівського інституту обʼєднаних служб, каже, що HQ-9/P має меншу дальність, але кращу електроніку, ніж у російських С-300ПМУ-2.

Також продемонстрували РСЗВ Fatah 2 і балістичну ракету середньої дальності Ababeel. Пакистан також оголосив нові програми, зокрема отримання нової техніки:

заміна бойового літака JF-17 на PFX (Pakistant Fighter Experimental);

отримання балістичної ракети Fatah 3;

розробляється балістична ракета Fatah 4.

Автори пишуть, що програма PFX стала несподіванку, бо є плани придбати китайські винищувачі J-31 і участь в турецькій програмі винищувача пʼятого покоління Kaan. Експерти вважають, що Пакистану доведеться імпортувати ключові технології бойового літака по типу двигунів, радарів і авіоніки.

В Пакистані продемонстрували нове озброєння

Нагадаємо, 27 ЗМІ писали, що Китай продав Пакистану шпигунський корабель Rizwan під виглядом логістичного борту.

19 січня в Пакистані заявили про наявність у Повітряних сил гіперзвукової зброї.