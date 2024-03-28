Виводить F-16 на новий рівень: Туреччина розробила власний радар для винищувачів
Радар AESA — це очі та вуха для винищувача, який виробляють одиниці країн у світі. Туреччина розраховує його використовувати на літаках, БПЛА, засобах РЕБ і ППО.
Турецька оборонна компанія ASELSAN розробила носовий радар AESA для винищувача F-16, що має перевести винищувач на новий рівень можливостей. Про це повідомляє пресслужба виробника.
Носовий радар має вивести винищувач F-16 ÖZGÜR на рівень літака 4,5 покоління. Також він підійде для винищувача KAAN, який буде літаком 5 покоління і для бойових безпілотників. Розвиток проєкту є одним із поворотних моментів для оборонної промисловості Туреччини, заявив Халук Гьоргюн. Він назвав радар AESA однією з найпередовіших технологій авіоніки у світі.
"Завдяки власній розробці носового радара AESA, ASELSAN здатна самостійно виробляти і застосовувати всі ноу-хау і технології. Крім того, Збройні сили Туреччини отримують багато можливостей, які не могли бути надані через конфіденційність і різні обмеження при закупівлі подібного радара з-за кордону", — заявив генеральний менеджер ASELSAN Ахмет Акьол.
Зазначається, що компанія підготувала лінію для початку масового виробництва радара AESA. Окремо заявляється, що всі компоненти також турецького виробництва від чіпа до системної інтеграції. ASELSAN придбала технологію виробництва чіпів з нітрату галію (GaN). У майбутньому технології AESA почнуть використовувати в інших системах звʼязку в області радіолокації та РЕБ.Важливо
Перший політ F-16 з турецьким носовим радаром відбувся 15 лютого 2024 року. Незабаром радар отримає БПЛА AKINCI. Радар AESA здатний:
- автоматично розпізнавати і відстежування одразу кількох цілей;
- картографувати землю;
- вимірювати відстань;
- автоматично визначати висоту;
- має радар із синтезованою апертурою (SAR);
- автоматичне обмеження цілей за допомогою ШІ;
- широкосмуговий радіолокаційний спектр;
- може моніторити РЕБ і допомагати наводити зброю.
Світовий ринок радарів AESA оцінюють у 5 млрд доларів на рік. Відтак турецьке підприємство хоче відігравати вагому роль на ринку і постачати радари на експорт.
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