Російські пропагандисти активізували свою діяльність в Німеччині, – МЗС

Такі авторитетні видання, як Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung, подавали заяви пропагандистів як "думки авторитетних новинних ЗМІ".

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У європейських країнах, зокрема в ФРН, спостерігається суттєва активізація російських кампаній з дезінформації, мета яких – підрив підтримки України. Таку заяву в інтерв'ю виданню Financial Times озвучив керівник департаменту культури і комунікації Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте.

За словами представника міністерства, дезінформаційні кампанії РФ стали більш масштабними, непомітнішими і майстернішими. Тому мова йде про безумовну загрозу, до якої варто ставитися серйозно", тому що їй складно протидіяти.

"Скоріше за все, відбувається багато речей, яких ми навіть не можемо бачити. Чим далі, тим більше розмов проводяться через приватні канали Telegram і WhatsApp. Досить непросто зрозуміти, що там відбувається", – додав Бесте.

Окремо високопосадовець додав, що в його департаменті діє спецпідрозділ, який відстежує та протидіє російським інформаційним кампаніям за кордоном. За словами Бесте, росіяни "шукають тріщини сумнівів або почуття тривоги та прагнуть їх розширити".

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ЗМІ зазначають, що протягом поточного року департаменту вдалося викрити та розширити одну з найбільших спроб маніпулювання німецьким суспільством на платформі соціальної мережі Twitter (X). Так, через мережу з більш як 50 тисяч фейкових акаунтів німців намагалися переконати, що урядова допомога Україні призведе до підриву німецького добробуту і загрожує ядерною війною. Також спостерігалися спроби посилити вже наявні антиукраїнські погляди і зробити їх більш поширеними.

Цікаво, що всі ці заяви було подано як "думки авторитетних новинних видань", серед яких Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung.

19 січня цього року експерти ЦНС розповіли про сприяння інтернет-гігантом Google розповсюдженню російської пропаганди. Зокрема, пошукачам новин, котрі розташовані на території тимчасово окупованого Криму, пошуковий алгоритм Google пропонував для прочитання пропагандистські "РИА-Новости", "Лента.Ру" та інші.

Разом з цим 26 березня у ЦНС повідомили про чергову дезінформаційну кампанію росіян. Зокрема, прихильники держави-агресора розповсюджували наративи щодо відсутності виборів в Україні, дискредитації головнокомандувача Збройних сил України, а також мир за будь-яку ціну.