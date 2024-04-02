Українські БПЛА завдали потужного удару по "Алабузі": ЗМІ назвали основні висновки (карта)

Ураження потужними українськими дронами нової категорії об'єктів у РФ свідчить про брак систем ППО у ворога, зазначають аналітики.

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Нещодавня успішна атака по заводу ТАНЕКО, що у російському Татарстані, на дальності, яка перевищує 1200 кілометрів, дає змогу зробити три основних висновки, які стосуються нового потенціалу України у завданні далекобійних ударів. Про це йде мова у матеріалі Defense Express.

Зазначається, що хоча зараз основна увага зосереджена на дальності дії, оскільки атака по ворожих об'єктах за Волгою – це цілком новий рівень, експерти стверджують, що ця дальність є без сумнівів більшою. Оскільки такі дрони направляються не по прямій, а по складному маршруту з обходженням місць розташування ППО. В цілому мінімальна географія ударів зараз виглядає таким чином:

Атаки БПЛА

Проте мова йде не лише про дальність, оскільки ще один фактор полягає у тому, що у таких дронів набагато більший розмір у порівнянні з тим самим "Лютим", вага бойової частини якого складає 50 кілограмів.

В цілому йдеться про дрони, які за своїми розмірами більше нагадують літаки малої авіації, зокрема, як Cessna 172. У цього бестселера у світі дальньої авіації дальність досягає майже 1300 км, завдяки чому він може нести 376 кг. Таким чином можна оснастити такий дрон набагато потужнішою бойовою частиною, здатною призвести до більш потужних наслідків у результаті ураження.

Експерти Defense Express вважають, що якщо для "Лютого" вдалося ідеально підібрати типову ціль у вигляді установок з первинної переробки нафти, то для успішного ураження промислових виробничих об'єктів потрібно мати потужніші можливості. Це стосується крилатої ракети, Tomahawk: вона використовує бойову частину вагою у 317 кг, а раніше вона складала 454 кг.

Є ще один вкрай важливий момент. Дрон, який за розмірами нагадує умовну Cessna 172 подолав відстань 1200 км, причому його не перехопили. До того ж він уразив об'єкт, який повинні були прикрити засоби ППО, оскільки йдеться про виробництво Shahed-ів. Також до цього варто додати, що у 25 км від місця удару знаходиться ще й "КамАЗ" — найбільший російський виробник вантажних автомобілів, зокрема основних для армії РФ. А у 20 км — Нижньокамська ГЕС.

Це означає, що у Росії відсутня можливість прикриття таких групових об'єктів від атак.

Можна стверджувати, що завдяки поєднанню можливого розміру бойової частини, показнику дальності ураження із значною територією у глибині РФ від узбережжя Каспійського моря до Казані та Онезького озера, яку не захистили від атак, відкриваються зовсім нові горизонти для ударів по різноманітних об'єктах. Навіть якщо врахувати намагання РФ створити мобільні групи ППО для відбиття атаки дронів.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що українські БПЛА успішно атакують енергетичні об'єкти РФ дронами, оснащеними штучним інтелектом.

До того ж 1 квітня глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна цього року суттєво збільшила виробництво далекобійних дронів, які долають відстань понад 1200 кілометрів.