Зіб'ють 5000 літаків "натисканням однієї кнопки": що розповів Кадиров про російську ППО (відео)

Глава Чечні заявив, що "росіяни, які контролюють ППО," обіцяли знищити всі цілі в разі порушення повітряного простору Росії.

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Глава Чеченської Республіки Російської Федерації Рамзан Кадиров стверджував, що сили протиповітряної оборони РФ здатні за необхідності збити тисячі повітряних цілей "натисканням однієї кнопки". Про це він сказав в ефірі "ЧГТРК Грозний".

За словами Кадирова, він запитував у "росіян, які контролюють ППО", про їхні дії в разі вторгнення літака на територію Росії.

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"Вони відповіли, що, якщо одночасно на нашу територію вторгнуться 5000 літаків, вони зіб'ють їх усіх натисканням однієї кнопки, такі в них можливості. Настільки потужні у нас ППО", — заявив чеченський лідер.

Кадиров про російську ППО

Зазначимо, що 2 квітня БПЛА завдали удару по підприємствах, розташованих на території російської Республіки Татарстан, за понад 1000 кілометрів від лінії фронту.

Атака дронів на Татарстан: що відомо

Вранці 2 квітня БПЛА атакували підприємства в Нижньокамську і Єлабузі. Джерела Фокуса у спецслужбах підтвердили, що атака БПЛА на підприємства в Татарстані — спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.

За інформацією OSINT-розслідувача, дрон пролетів близько 1 200 кілометрів і вдарив по обладнанню, розташованому посеред виробничих цехів нафтопереробного заводу (НПЗ) у Нижньокамську в Татарстані. За 30 кілометрів на північний схід розташована ще одна точка, до якої дісталися БПЛА — приміщення для складання "Шахедів".

На атаку відреагував голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов, заявивши, що "беззаконня з безпілотниками" закінчиться тільки тоді, коли ЗС РФ окупують столицю України.

Зі свого боку депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не виключає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.